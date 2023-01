Ancora mistero sul Capodanno ad Amici, Lorella Cuccarini contro Ndg: “È ora che tiri fuori le pa**e” Se ne parla da giorni, ma la produzione non ha ancora chiarito cosa sia davvero successo nella notte di Capodanno ad Amici. Nel frattempo Cuccarini è furiosa. Emmanuel chiama la redazione a tarda sera per assicurarsi che i suoi allievi stiano rispettando i suoi provvedimenti.

A cura di Giulia Turco

Ancora mistero sulla questione del Capodanno ad Amici. Dopo i drastici provvedimenti presi nei confronti di alcuni allievi, anche i ragazzi rimasti nella scuola continuano a pagare le conseguenze del presunto “fattaccio” della noce moscata. Nessuna conferma ufficiale sul caso, che probabilmente verrà rivelato nelle prossime puntate.

I provvedimenti di Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini

A pagare lo scotto in queste settimane saranno NDG, Max, Maddalena e Samu, Valeria e Tommy Dali. Per prima cosa, una ramanzina da parte dei propri coach è fondamentale perché sia chiara la lezione una volta per tutte. NDG, per primo, viene convocato da Lorella Cuccarini, nonostante abbia vinto la sfida nell’ultimo pomeridiano. “Io sono veramente nera. Ma come ti viene in mente una cosa del genere?”, lo riprende la prof. “Questa non è una cavolata, è una cosa serissima. Hai 22 anni, è ora che tiri fuori le pa**e”, continua. “Quando ho visto quel filmato, come genitore ti avrei appiccicato al muro”.

Altrettanto severo, Emmanuel Lo convoca Maddalena per dirsi “veramente deluso. Ti ho visto in atteggiamenti davvero infantili, pensavo fossi diversa”, spiega il coreografo. Parole simili anche per Samu, che domenica prossima dovrà nuovamente affrontare la sfida con Paki. “Tra tutte le persone eri l’unico che pensavo non avrebbe mai fatto questa cosa”, spiega Emmanuel. “Ti sei fatto trasportare dalle persone. Come Pinocchio con il Gatto e la Volpe. Non è accettabile”.

Con queste motivazioni l’insegnante di ballo decide di mettere in riga i suoi allievi con un provvedimento molto rigido: non potranno utilizzare il cellulare e dovranno andare a dormire ogni sera non oltre le 22. Per essere certo che seguano le direttive, Emmanuel telefona persino alla produzione, a tarda sera, in modo da verificare che i ragazzi stiano dormendo.

Resta un mistero il presunto caso della noce moscata

Nel frattempo, tra il pubblico la tensione è sempre più alta e su Twitter si scatena una certa insofferenza visto che, un daytime dopo l’altro, non si è ancora arrivati ad un punto. Cos’hanno fatto davvero i ragazzi? Quali sono i “fatti gravi accaduti a Capodanno’ dei quali si vocifera ormai da giorni? L’ipotesi più accreditata, al momento, resta quella della noce moscata, che i ragazzi avrebbero sniffato arrivando ad avere allucinazioni e altri sintomi come febbre, vomito ed eccitazione nervosa.