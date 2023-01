Cattelan sul caso Capodanno dopo la puntata di Amici: “Piangevano tutti, l’hanno combinata grossa” Alessandro Cattelan in onda su Radio Deejay ha raccontato cosa è successo dietro le quinte della puntata di Amici 22 domenica 15 gennaio: “Piangevano tutti, l’hanno combinata grossa. Rudy Zerbi era incaz*ato come una iena”, le parole dello speaker e presentatore tv ospite dello scorso pomeridiano.

A cura di Gaia Martino

Alessandro Cattelan è stato il giudice del pomeridiano di Amici 22 domenica 15 gennaio, la puntata che ha visto alcuni allievi puniti per il caso di Capodanno. Maria de Filippi e la produzione del talent show sono venuti a conoscenza dei fatti solo nell'ultima settimana: Valeria Mancini e Tommy Dali hanno pagato con l'eliminazione il loro comportamento, "un'ingenuità" a detta della cantante, sul quale vige ancora il massimo riserbo. Il famoso conduttore televisivo nel suo programma in onda su Radio Deejay ieri mattina ha parlato della sua esperienza nello studio di Amici: "Divertente ma sono capitato in una puntata piccante".

Le parole di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan nella puntata del suo programma radiofonico di ieri, 16 gennaio 2023, ha parlato della sua partecipazione alla puntata di Amici 22, quella che ha visto l'eliminazione dei due allievi, puniti per i fatti di Capodanno. "Questo weekend sono stato ad Amici, esperienza divertente ma sono capitato in una puntata piccante" – ha raccontato il presentatore televisivo e speaker in onda su Radio Deejay – "Sono arrivato lì e tutti piangevano e si scusavano, dicevano "mi vergogno di quello che ho fatto". Ho pensato ma che hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno?". A quanto pare la produzione ha deciso di far venire a conoscenza dei fatti solo i professori e la padrona di casa, neanche agli ospiti presenti in studio è stato mostrato il video che parlerebbe chiaro su quanto accaduto. Queste le parole di Cattelan sulla vicenda: