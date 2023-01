Valeria e l’eliminazione per il caso Capodanno: “Speravo mostrassero i video, è stata un’ingenuità” Valeria Mancini torna sui social dopo l’eliminazione ad Amici22: l’ex allieva è una delle protagoniste dei fatti di Capodanno tenuti nascosti al pubblico televisivo. “Speravo mostrassero i video, avreste visto la mia ingenuità e inconsapevolezza di tutto”. Anche Tommy Dali ha rotto il silenzio: “Mi assumo le mie responsabilità”.

A cura di Gaia Martino

Valeria Mancini torna su Instagram dopo il caso Capodanno ad Amici 22. La cantante è stata eliminata nella puntata di domenica 15 gennaio dopo la sfida contro Cricca, tornato in studio a una settimana dalla sua eliminazione visti i fatti gravissimi accaduti la notte di San Silvestro sui quali regna ancora il totale riserbo. Maria De Filippi non ha chiarito i dettagli di quanto accaduto, per questo circolano in rete diverse teorie, tra queste la questione noce moscata che gli allievi colpevoli dei fatti avrebbero sniffato o fumato. Valeria, in arte Guera, con un video condiviso su Instagram e Tik Tok ha fatto chiarezza: "Ho pagato le conseguenze per un'ingenuità".

Le prime parole di Valeria Mancini

Valeria Mancini con un video pubblicato sui profili social personali ha parlato dei fatti accaduti nella scuola di Amici nella notte di Capodanno. La cantante dopo la sua eliminazione si è detta triste e amareggiata: avrebbe preferito che i video contenenti la verità fossero stati mostrati per dimostrare la sua ingenuità. Le sue parole:

Credo possiate immaginare la mia tristezza e la mia amarezza, il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e lo accetto, non posso accettare che io venga associata a supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo "dire" e "non dire" ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose, avrei preferito che i video fossero stati mostrati, l'ho sperato.

L'ex allieva ha spiegato che per "tutela dei minori" la produzione non ha potuto raccontare i dettagli dell'accaduto ma attraverso i video il pubblico avrebbe potuto notare la sua innocenza:

Capisco la scelta di non farlo per tutela dei minori, ma se fossero stati mostrati avreste visto la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo, sono stata io a pagarne le conseguenze ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e incoraggiamento. Spero che un giorno la verità venga fuori.

Tommy Dali: "Mi assumo le mie responsabilità"

Anche Tommy Dali dopo l'eliminazione ha aggiunto un post su Instagram. Si è mostrato con un selfie e ha raccontato brevemente del suo percorso ad Amici: "Sono entrato ad amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi. Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori.Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso". Infine il messaggio relativo al caso Capodanno: "Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita".