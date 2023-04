Amici 22: “Che ci facciamo noi qui?”, la discussione tagliata tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro Angelina Mango finisce al ballottaggio per l’eliminazione e Raimondo Todaro non ci sta. Ne nasce una discussione in studio che lo vede a scontro persino con Maria De Filippi. Il momento in questione però non va in onda. Ecco cosa è successo.

A cura di Redazione Spettacolo

C'è stata un'accesa discussione nell'ultima puntata di Amici 22 che è stata poi tagliata dal montaggio finale per non essere mandata in onda. Protagonisti: Raimondo Todaro e Rudi Zerbi, con l'intervento a gamba tesa di Maria De Filippi. Capiamo meglio cosa è successo a causa della nomina della cantante Angelina Mango come talento in sfida contro i due ballerini Alessio Cavaliere (poi eliminato) e Mattia Zenzola.

La reazione di Raimondo Todaro, cosa è successo in studio

Rudi Zerbi ha nominato Angelina per il ballottaggio finale destinato all'eliminazione di un talento di Amici 22, invece di chiamare in causa Cricca, prevedibilmente più allineato a questo tipo di sfida. Raimondo Todaro ha allora chiesto come mai schierare la papabile vincitrice del programma in una gara così impari. Strategia, gli è stato risposto, da lì l'accesa discussione. "Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c'è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei", ha tuonato il coach di ballo del team TodArisa.

"Che ci stiamo a fare noi qui?", l'intervento di Maria De Filippi

Rapido l'intervento a gamba tesa di Maria De Filippi che gli ha spiegato come mai trovasse immotivata la sua argomentazione, visto che la settimana precedente nessuno si aspettava uscisse un talento così amato come Samu Segreto."Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai le coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?", avrebbe risposto a tono la conduttrice, tentando di ristabilire l'ordine di fronte i tre candidati all'eliminazione.

Tutto rientrato ma mai andato in onda, con grande sconcerto dei fan del programma che avevano letto tutto nel dettaglio nelle anticipazioni di chi aveva assistito alla registrazione della puntata. Sui social, gli screen del racconto nel dettaglio ha iniziato a circolare e Raimondo Todaro è finito in trend topic per il coraggio avuto nell'aver esposto la sua scomoda opinione.