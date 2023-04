Il serale di Amici 2023, stasera la terza puntata: anticipazioni e chi rischia di essere eliminato

Sabato 1 aprile, in onda su Canale5, la terza puntata del serale di Amici. Come rivela SuperGuidaTv, la puntata si preannuncia come sempre ricca di sfide tra i talenti ancora in gara. Stando alle anticipazioni, queste sarebbero stato le sfide della prima manche:

Mattia vince la sfida contro Aaron;

Aaron vince la sfida contro Alessio;

Isobel vince la sfida contro Wax.

Al ballottaggio: Wax, Federica e Alessio. Wax eliminato provvisoriamente. Nella seconda manche:

Ramon vince il guanto di sfida contro Samu;

Angelina vince contro Aaron;

Isobel vince il guanto di sfida contro Maddalena.

Dopo una lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano per le parole poco lusinghiere di quest'ultima nei confronti della ballerina Maddalena Svevi, sarebbero finiti al ballottaggio: Samu, Maddalena e Angelina. Eliminato provvisorio Samu. Nella terza manche:

Cricca vince la sfida contro Aaron;

Maddalena vince la sfida contro Isobel;

Al ballottaggio: Ramon, Isobel e Aaron. Ramon eliminato provvisoriamente sfida Wax e Samu. Il risultato comunicato in casetta.