FantaAmici 2023, come funziona il gioco del Serale: il regolamento Tutto pronto per il FantaAmici 2023, il gioco che segue le dinamiche del Serale di Amici di Maria de Filippi e permette ai fan del programma di sfidarsi tra amici con i loro allievi e insegnati preferiti. Ecco il regolamento: bonus e malus per allievi e professori.

A cura di Gaia Martino

Alla vigilia del Serale di Amici 22 in partenza per sabato 18 marzo 2023 gli allievi del talent show si chiamano pronti per le sfide. Come loro, anche i fan appassionati del programma, anche quest'anno, si mettono in gioco con il FantaAmici. Il gioco coinvolge il pubblico nelle dinamiche televisive: si gioca gratuitamente e funziona proprio come il chiacchieratissimo FantaSanremo. Ogni utente crea la sua squadra capitanata da un insegnante di Amici da loro scelto prima del via alle danze. I giocatori faranno poi affidamento al sito ufficiale e all'app dedicata per scoprire il punteggio e la loro posizione in classifica con il trascorrere delle puntate.

Cos'è e quando inizia il FantaAmici

Ispirato all'omonimo programma di Maria de Filippi, il FantaAmici coinvolge il pubblico del talent show e permette loro di giocare e sfidare i propri amici con i loro allievi preferiti. Il gioco entra nelle dinamiche del talent show e si concentra principalmente sulle puntate del Serale, in onda ogni sabato sera su Canale 5. In base agli esiti delle sfide e ai comportamenti dei ragazzi, i giocatori guadagnano o perdono punti. Chi è interessato può creare la sua squadra scegliendo 5 artisti in gara e un prof. leader con 1000 monete a disposizione: basterà scaricare l'app dedicata, FantaAmici, o collegarsi sul sito ufficiale.

Il regolamento di FantaAmici: bonus e malus allievi

Gli allievi del Serale di Amici 22

Esistono punti bonus e malus nel gioco. Il regolamento, tra i numerosi punti bonus, prevede +100 per il vincitore di Amici 22, +75 per il vincitore della categoria canto e + 75 per quello del ballo. Chi riceve una borsa di studio ottiene 50 punti, 30 chi arriva in finale. Numerosi 15 punti a chi arriva in semifinale, chi ottiene disco di platino, chi pubblica un brano nuovo su Spotify e ancora chi conquista il titolo di "più ascoltato sui digital store". Quindici punti anche a chi vince un ballottaggio e chi nomina un concorrente di Amici 21. +10 all'allievo che riceve i complimenti da Maria de Filippi, + 20 per chi riceve una sorpresa in puntata. +25 per chi fa un'imitazione, chi indossa i colori del FantaAmici, chi si inginocchia davanti a Maria de Filippi e chi bacia sulle labbra un altro allievo. Altri 100 punti a chi bacia Maria de Filippi sulle labbra, chi porta in studio un forno elettrico e a chi si prepara un sandwich durante il Serale. Maxi bonus per chi si autoelimina per salvare un altro allievo: per lui 300 punti. Numerosi punti (150) per chi duetta con Gerry Scotti, +300 per chi porta "un vecchio in casetta".

-20 punti invece a chi insulta i prof, chi viene nominato "star del Perla blu", chi vince perché "ha 18 anni". -40 punti a chi insulta Maria de Filippi, -30 a chi viene eliminato. Perde punti chi duetta con Al Bano (-50) e -15 a chi viene insultato da Pio e Amedeo. -50 a chi balla con Rudy Zerbi, -15 a chi viene bippato, -30 a chi lascia il programma. -50 a chi abbandona lo studio, -75 a chi viene cacciato da Maria de Filippi. Perde punti anche chi viene criticato da Alessandra Celentano: per lui -10.

Bonus e malus dei professori di Amici 22

Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Raimondo Todaro

+50 per il prof il cui alunno vince l'edizione, +30 per l'insegnante di ballo o canto che vince la categoria. +15 a chi lancia un guanto di sfida, +50 a chi riceve un complimento da Gerry Scotti, +75 a chi fa uno spogliarello. +100 per chi si esibisce con il cartello FantaAmici e a chi mostra in puntata la sua squadra con il gioco, +150 a chi bacia Maria de Filippi sulle labbra. +50 per chi balla con la conduttrice e +80 a chi "si dondola su una palla da discoteca". Se un prof balla con un giudice conquista 20 punti, +30 al bacio tra insegnanti.

-25 al prof il cui allievo ha una crisi di pianto dopo una puntata, -20 a chi non è presente in studio e -10 a chi fa apprezzamenti su Francesca Tocca. -15 a chi critica il fisico di un allievo e -40 a chi riceve un rimprovero da Maria de Filippi. -15 a chi viene bippato, -50 a chi palpeggia un altro prof.