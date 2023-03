Concorrenti Amici 2023: le squadre, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale Il Serale di Amici 2023 comincia sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Quindici gli allievi, sette cantanti e otto ballerini, che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria. Ecco le tre squadre della fase finale dello show.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5, comincia il Serale di Amici 2023. Quindici allievi, otto ballerini e sette cantanti, si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ed è stata proprio la conduttrice, a pochi giorni dall'inizio della gara, a svelare i componenti delle tre squadre e i rispettivi professori, uno di canto e l'altro di ballo. Ecco quali sono.

Le tre squadre del Serale di Amici 2023

Le squadre del Serale di Amici 2023 sono tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. La prima presentata è quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i "CuccaLo", formata da sei allievi in totale, tre ballerini e tre cantanti. Poi è stata la volta del duo, ormai consolidato, di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano, che seguiranno tre ballerini e due cantanti, per un totale di cinque allievi. Infine la terza squadra, quella di Arisa e Raimondo Todaro, con solo quattro allievi, due ballerini e due cantanti. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro

Alessio (ballerino)

Mattia (ballerini)

Federica (cantante)

Wax (cantante)

Cosa succederà durante la prima puntata del Serale di Amici 2023

Maira De Filippi ha annunciato ai ragazzi che nel corso della prima puntata del Serale, ci saranno già almeno due eliminazioni, decise al termine delle varie sfide. A giudicarle, per la prima volta, una giuria esterna composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, sia per il canto che per il ballo.