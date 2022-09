I professori di Amici 2022/2023, tra new entry e riconferme Amici di Maria De Filippi parte domenica 18 settembre nel pomeridiano di Canale 5: la padrona di casa ha scelto gli insegnanti che seguiranno il percorso degli allievi. Quattro conferme, due new entry: Arisa, Cuccarini, Todaro, Celentano, Zerbi e Emanuel Lo sono i nuovi prof.

A cura di Gaia Martino

Al via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show giunto alla 23esima edizione è pronto a regalare il successo a nuovi giovani ragazzi e ragazze. Addii e new entry hanno segnato l'inizio dello show partito domenica 18 settembre con la prima puntata dallo studio: la padrona di casa ha deciso di sostituire alcuni professori per fare spazio a nuovi e vecchi volti. Confermati invece i veterani Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Gli insegnanti della scuola di canto e ballo saranno come sempre 6.

Amici 2022, i nomi dei nuovi professori

Le new entry della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sono Arisa e Emanuel Lo. Per la celebre cantante si tratta di un ritorno dietro il banco dei professori: ha fatto parte del cast del talent show già nella stagione 2020/2021 e fu una delle sorprese più belle per il pubblico. Per questo Maria De Filippi avrebbe scelto lei che ha preso il posto di Anna Pettinelli.

Un ritorno ma in altre vesti anche per Emanuel Lo: il ballerino, fidanzato della cantante Giorgia, ha preso il posto di Veronica Peparini. Partecipò già al programma nel 2016 in qualità di giudice di hip hop durante le sfide tra gli allievi.

I professori confermati di Amici 22

Gli insegnanti confermati per la nuova edizione non potevano che essere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, veterani amatissimi nello show di Maria De Filippi. La nipote di Adriano Celentano, insegnante di danza classica, è nel cast di Amici dal 2003 e nonostante il suo carattere severo è una delle più amate del programma. Stesso discorso per Rudy Zerbi, critico musicale e insegnante di canto nella scuola dal lontano 2009.

Nonostante il loro ingresso nella scuola sia più recente, anche Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sono molto amati dal pubblico del talent. La ballerina e conduttrice è nel cast dal 2020. Il ballerino, ex volto di Ballando con le stelle, dal 2021.