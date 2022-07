“Arisa torna ad Amici”: il ritorno della cantante a Mediaset Arisa torna professoressa nella prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Lo anticipa TvBlog.

Arisa torna professoressa nella prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Lo anticipa TvBlog. La cantante lucana dovrebbe far parte del nuovo progetto a due anni di distanza dall'ultima volta. Era la stagione 2020-2021 e fu una delle sorprese più belle (celeberrimi i siparietti con Rudy Zerbi). È un ritorno anche sotto l'egida Mediaset dopo il passaggio rapidissimo in Rai (Ballando con le stelle – Il cantante mascherato).

Arisa ad Amici: al posto di chi?

Arisa nella prossima stagione di Amici apre a differenti scenari. La cantante di "Tu es mì perdicìon" a chi ruberà il posto? Rudy Zerbi è assolutamente intoccabile. Una tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbe lasciare? Oppure, soluzione più semplice, la categoria Canto potrebbe passare da tre a quattro elementi. Un altro scenario potrebbe presupporre l'addio di Raimondo Todaro e il ritorno effettivo di Lorella Cuccarini in categoria danza.

Arisa oggi: un biennio pieno di impegni

Dal 16 ottobre al 19 dicembre Arisa ha partecipato e vinto la sedicesima edizione del talent show Ballando con le stelle, con il ballerino Vito Coppola, con cui ha iniziato anche una relazione da poco finita. Arisa, a fine 2021, presentò una canzone per il 72esimo Festival di Sanremo. Non è stata scelta per la gara, ma è stata comunque ospite con Malika Ayane per promuovere i Giochi olimpici invernali. Ha preso parte anche alla serata dedicata alle cover duettando con Aka7even in "Cambiare" di Alex Baroni. Nel mese di febbraio 2022 ha presentato il brano "Verosimile", colonna sonora della serie tv Netflix "Fedeltà". "Fino all'alba", presentato a Sanremo in sfida con Malika Ayane, è stato poi il brano scelto come inno ufficiale dei XXV Giochi olimpici invernali. Per la seconda volta in carriera, il 12 maggio ha eseguito l'Inno d'Italia per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Il suo ultimo singolo è "Tu mi perdiciòn", autoprodotto e cantato interamente in spagnolo.