I coach di Amici 22: “Anna Pettinelli e Veronica Peparini fuori, al loro posto Arisa e Emanuel Lo” Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Anna Pettinelli e Veronica Peparini lasceranno il loro ruolo nella scuola di Amici. A sostituire la coach di canto sarà Arisa, che affiancherà Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Al posto dell’insegnante di danza arriverà invece la new entry Emanuel Lo. Con lui Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

A cura di Elisabetta Murina

New entry, addii e ritorni nel cast dei professori della prossima edizione di Amici. Due volti storici del programma dovrebbero abbandonare il loro ruolo da giudici, Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Al loro posto Arisa e un nome che del talent di Maria De Filippi ha già fatto parte ma in una versione diversa: Emanuel Lo. Il ballerino e coreografo infatti nel 2016 è stato insegnante di hip hop. A farlo sapere Davidemaggio.it.

La commissione di canto: Anna Pettinelli lascia, torna Arisa

Stando a quanto si apprende da DavideMaggio.it, Anna Pettinelli lascerà Amici. La professoressa di canto, volto storico del programma, verrà sostituita da Arisa, che invece dovrebbe tornare a far parte del talent dopo un anno di "pausa". La cantante, infatti, non ha fatto parte dei coach della scuola nella scorsa edizione perché ha scelto di intraprendere un percorso alternativo, quello da giurata ne Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci. Al suo fianco dovrebbero rimanere due certezze da ormai diversi anni: Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

La commissione di ballo: la new entry Emanuel Lo al posto di Veronica Peparini

Dopo nove edizioni che l'hanno vista protagonista, Veronica Peparini avrebbe deciso di dire addio ad Amici. Al suo posto, ad affiancare l'insostituibile Alessandra Celentano e Raimondo Todaro (contrariamente alle voci che invece lo vedevano all'estero impegnato in altri progetti lavorativi), dovrebbe esserci Emanuel Lo. Ballerino e coreografo, marito della cantante Giorgia, si è già fatto conoscere al pubblico della trasmissione nel 2016, quando ha preso parte al talent come insegnante di hip hop e anche in diverse altre occasioni come come giudice occasionale delle sfide tra i ragazzi. Ora invece sembra che diventerà giudice a tutti gli effetti, pronto a mettersi in gioco fino in fondo in una nuova avventura e con una nuova squadra al suo fianco.