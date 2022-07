Chi è Emanuel Lo, nuovo professore di ballo a Amici 22 e compagno di Giorgia Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, sarà un nuovo professore di ballo nella prossima edizione di Amici. Ballerino, coreografo e artista a tutto tondo, è già apparso nel programma nel 2016 come giudice di hip hop. É fidanzato ufficialmente con la cantante Giorgia, dalla quale nel 2010 ha avuto un figlio.

Emanuel Lo sarà uno dei professori di ballo nella prossima edizione di Amici. A farlo sapere è Davidemaggio.it, secondo il quale sarà lui a prendere il posto di Veronica Peparini, che dopo nove anni ha deciso di lasciare il talent di Maria De Filippi. Coreografo, ballerino e cantautore, è già apparso nel programma nel 2016 come giudice di hip hop. É fidanzato ufficialmente con la cantante Giorgia, con la quale ha avuto un figlio, Samuel, nato nel 2011.

Chi è Emanuel Lo, coreografo e cantautore

Emanuel Lo, il cui nome all'anagrafe è Emanuel Lo Iacono, è nato a Roma nel 1979. È un artista a tutto tondo e fin da bambino ha portato avanti sia gli studi di danza che la passione per la musica. Alla fine degli anni Novanta debutta come ballerino e aiuto coreografo in diversi show televisivi, in Rai e Mediaset, e parallelamente si esibisce all'estero accompagnando artisti come Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin nello loro tourneè. Nel 2010 si è occupato delle coreografie di X Factor, nell'ultima edizione targata Rai e nel 2016 è apparso ad Amici come giudice di hip hop.

Emanuel Lo giudice di hip hop ad Amici nel 2016

Nello stesso tempo ha portato avanti una carriera anche nel mondo della musica, legata principalmente alla fidanzata Giorgia. Ha lavorato con lei al suo album Stonata, curando la scrittura dei testi di alcuni brani famosi, come Il mio giorno migliore, Dove sei e Sembra impossible. Nel 2007, Emenuel Lo ha debuttato con il suo singolo Woofer, in collaborazione con il rapper Tormento e due anni dopo il suo album Cambio Tutto. A partire dal 2011 si afferma anche come regista di diversi videoclip, sempre in ambito musicale, come quelli di Clementino, Ornella Vanoni, Deddy, Giordana Angi e molti altri.

Emanuel Lo è fidanzato con Giorgia, la storia d'amore con la cantante

Giorgia e Emanuel Lo sono una coppia dal 2004

Nella vita privata di Emanuel Lo, da quasi 20 anni, c'è Giorgia. I due si sono conosciuti nel 2004 e nel 2010 sono diventati genitori per la prima volta di Samuel, che oggi ha 12 anni, di cui però non condividono quasi nessuna foto sui rispettivi profili social. Ad accomunarli e unirli ancora di più una grande passione per la musica, come testimoniano le diverse collaborazioni degli ultimi anni. Nonostante un amore forte e duraturo, hanno deciso per il momento di non fare il grande passo e di non diventare ufficialmente marito e moglie.