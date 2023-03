Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono i giudici del Serale di Amici 22 Amici di Maria de Filippi ha annunciato i tre giudici che siederanno sulle poltrone rosse durante il Serale, in partenza dal 18 marzo 2023. Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè giudicheranno le esibizioni degli allievi in corsa per la vittoria.

Manca poco più di una settimana all'inizio del Serale di Amici di Maria de Filippi. Il talent show è pronto per l'ultima fase del programma che inizierà sabato 18 marzo 2023. Gli allievi scelti per la prima serata di Canale 5 sono quindici – stando alle anticipazioni dell'ultima puntata del pomeridiano già registrata – e nelle ultime ore sono emersi anche i nomi dei tre giudici che siederanno sulle poltrone rosse in ogni serata. Il programma non vedrà più l'amato trio composto da Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino: prenderanno il loro posto altri tre nomi VIP, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono i nuovi giudici del Serale di Amici di Maria de Filippi per l'edizione 2022/2023. Una rivoluzione del cast inaspettata per i telespettatori dopo le ultime indiscrezioni circolate che parlavano di Stefano De Martino e Emma Marrone colleghi sulle poltrone rosse. Il famoso volto televisivo, il celebre cantante e il ballerino, ex allievo di Amici, saranno chiamati a giudicare le esibizioni dei protagonisti della nuova classe del talent show.

Il ritorno di Giuseppe Giofrè nello studio di Amici

Giuseppe Giofrè vinse la categoria danza di Amici di Maria de Filippi nel 2012, nell'edizione nella quale parteciparono anche nomi noti come Alessandra Amoroso, Valerio Scanu, Emma Marrone. Da allora cominciò la sua carriera in ascesa: nel corso degli anni è salito su grandi palchi e ha ballato con celebrità famose in tutto il mondo come Britney Spears e Jennifer Lopez: originario di Reggio Calabria, è nato nel 1993 e l'esperienza nel talent show gli ha permesso di diventare oggi un ballerino professionista di successo. Dalla prossima settimana partirà la sua nuova avventura come giudice.