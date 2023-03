Anticipazioni Amici22 del 12 marzo: il ritorno di Maria De Filippi, chi va al serale e gli eliminati Nella registrazione della puntata di domenica 12 marzo di Amici22 sono stati scelti gli allievi che andranno al serale. Dal ritorno di Maria De Filippi alle eliminazioni, tutte le anticipazioni del talent.

A cura di Ilaria Costabile

Le registrazioni di Amici22 sono ricominciate a pieno ritmo. Nella giornata di venerdì 3 marzo è stata registrata la puntata che sarà trasmessa domenica 12. Tante le novità di quello che è a tutti gli effetti l'appuntamento conclusivo con il pomeridiano e che porterà i ragazzi ad affrontare la sfida del serale. Dal ritorno di Maria De Filippi alle sfide e le ultime eliminazioni, tutte le anticipazioni.

L'ingresso di Maria De Filippi

È la prima puntata che Maria De Filippi registra dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Era stato chiesto al pubblico presente in studio, in forma di rispetto, di rivolgere alla conduttrice un saluto formale, quindi senza urla, ma solo con un forte applauso. Come riportato anche dall'account Twitter Amici News, però, è stato anche specificato dalla produzione che la puntata dovesse proseguire in maniera normale. Unica considerazione fatta dalla padrona di casa una volta messo piede nello studio di Cinecittà è stata: "Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato".

Quanti allievi sono arrivati al serale

Durante la registrazione è stata confermata la data della prima puntata del serale, ovvero sabato 18 marzo e anche quest'anno come direttore artistico è stato riconfermato Stephane Jarny. Nella prima parte della puntata sono stati individuati, secondo delle classifiche stilate dai professori e non da giudici esterni, gli allievi che possono accedere al serale.

Sono ben 15 i ragazzi che si contenderanno il titolo di vincitore e, infatti, ci sono state due eliminazioni. Sia cantanti che ballerini si sono esibiti cercando di ottenere la media dell'otto, contando tutte le prove, e talvolta superando anche le manche, per guadagnarsi l'ambita maglia d'oro, anche chi l'aveva già ricevuta perché tutte le maglie acquisite in precedenza sono state annullate.

Nella prima manche hanno guadagnato la maglia: Angelina, Maddalena, Isobel e Federica. Si sono esibiti una seconda volta, invece, Aaron, Wax e Mattia conquistando così la maglia, seguiti da Ramon, Alessio e Piccolo G che hanno dovuto sostenere un'altra esibizione. Quarta e ultima esibizione per Samu, Cricca, NDG, Gianmarco e Megan che hanno conquistato la maglia.

Chi è stato eliminato nella puntata di domenica 12 marzo

Nella puntata di domenica 12 marzo, quindi, si assisterà ad una doppia eliminazione, ovvero quella di Niveo e Benedetta. Quest'ultima, però, su decisione di Maria De Filippi, riceve un'opportunità davvero unica, quella di continuare a ballare accanto a Mattia, ma in veste di professionista.