Amici, Maria De Filippi torna in studio: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” In occasione della registrazione dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici22, Maria De Filippi torna in tv. Ai presenti in studio viene chiesto di salutarla formalmente, solo con un applauso.

A cura di Ilaria Costabile

Riprendono le registrazioni di Amici22, dopo lo stop della scorsa settimana, dovuto alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi, quindi, ritorna a lavoro con la registrazione dell'ultima puntata pomeridiana del talent, che andrà in onda domenica 12 marzo. "Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato", ha dichiarato, come riporta l'ANSA, annunciando il rientro a pieno ritmo in tv. Al pubblico presente in studio, prima di iniziare la registrazione, è stata fatta una esplicita richiesta per supportare e rispettare il momento delicato che la conduttrice sta attraversando, conseguente alla morte del marito Maurizio Costanzo.

La richiesta al pubblico di Amici: "Non urlate"

Stando a quanto riportato dall'account Twitter Amici News, a coloro che assisteranno alla registrazione della puntata, è stato chiesto di non urlare all'ingresso della conduttrice, ma di limitarsi solo ad applaudire. Un modo per salutare Maria De Filippi e mostrarle vicinanza dopo la perdita di suo marito Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Le registrazioni del talent, infatti, si erano fermate a metà febbraio e la programmazione si è fermata per poco più di una settimana, quindi dopo la scomparsa del giornalista le trasmissioni condotte dalla moglie non sono andate in onda. A seguito dell'appuntamento di domenica 5 marzo, riprenderà anche il daytime di Amici, a partire dal 6 marzo.

Riprendono i programmi di Maria De Filippi

Riprendono, quindi, tutti i programmi la cui messa in onda è stata sospesa. Da sabato 4 marzo, infatti, riprenderà anche C'è Posta per Te, con le puntate registrate già qualche settimana fa e che sarebbero dovute andare in onda il 25 febbraio, il giorno seguente alla morte di Costanzo. Con la fine del ciclo di appuntamenti con lo show serale di Canale 5, verrà poi dato spazio ad Amici che, quindi, dopo sei mesi approda alla fase finale, in cui verrà decretato il vincitore della 22esima edizione. Intanto, anche Uomini e Donne, in onda ogni pomeriggio, tornerà con la consueta programmazione, a partire da lunedì 6 marzo.