Uomini e Donne, C’è posta e Amici tornano in tv: date di ripristino programmi di Maria De Filippi

Uomini e Donne, C'è posta per te e Amici tornano in tv dopo lo stop dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, che ha comprensibilmente fermato Maria De Filippi. Da sabato 4 marzo riparte C'è posta per te, interrotto sabato 25 febbraio, il giorno successivo la morte del noto giornalista. Le puntate sono registrate ma la scelta di non trasmetterle non è stata legata solo ad un motivo di natura logistica. Essendo un programma anche di intrattenimento, andava a cozzare con il lutto che aveva travolto la conduttrice poche ore prima.

C'è posta: gli ospiti del 4 marzo e l'ultima puntata

Ospiti d'eccezione della puntata di C'è posta per te di sabato 4 marzo, il grande cantautore Tiziano Ferro e i protagonisti della serie cult Mare Fuori: Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. Sabato 11 marzo andrà in onda l'ultima puntata di C'è posta per te per la stagione 2022/2023, che aprirà lo spazio necessario ad accogliere il serale di Amici, in partenza da sabato 18 marzo.

Tiziano Ferro ospite a C’è posta per te di sabato 4 marzo

Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson a C’è posta

Amici di domenica e daytime: lo speciale prima del serale

Per quanto riguarda Amici, lo speciale andrà in onda regolarmente da domenica 5 marzo e da lunedì 6 marzo riprenderà il daytime. Domenica 12 marzo dovrebbe essere prevista la messa in onda di uno speciale Amici sul serale, con presentazione allievi finalisti e interviste di preparazione alla fase conclusiva.

Uomini e Donne: registrazioni e scelte

Da lunedì 6 marzo invece riprendono anche le registrazioni di Uomini e Donne. Ricomincerà il dating pomeridiano con le puntate rimaste in sospeso dopo l'interruzione improvvisa e si cercherà di recuperare terreno anche sulle scelte, in particolare quella la scelta di Federico Nicotera, il tronista che si troverà a decidere tra le corteggiatrici Carola e Alice. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la trasmissione riprenderà dalla dichiarazione d'amore di Carola nei confronti del tronista romano. La lettera di Carola verrà letta in studio da Maria De Filippi, in quello che a tutti gli effetti risulterà un momento C'è posta.