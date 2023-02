Uomini e Donne e Amici non andranno in onda: quando tornano gli show di Maria De Filippi Uomini e Donne e Amici non andranno in onda per tutta la settimana, blocco dei programmi fino a venerdì 3 marzo: gli show di Maria De Filippi dovrebbero riprendere dal 6 marzo la normale programmazione tv.

I palinsesti di Canale 5 sono stati travolti dalla morte di Maurizio Costanzo e comprensibilmente modificati in forma di rispetto. Da giorni Mediaset sta mandando un messaggio di Pier Silvio Berlusconi in ogni blocco pubblicitario: "Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori", c'è scritto.

Cosa andrà in onda al posto di U&D e Amici

Al posto di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi andranno in onda le repliche di Buongiorno mamma, alcuni tv movie ed episodi aggiunti di soap come Terra Amara. Un modo per sostenere all'improvviso i palinsesti del pomeriggio rimasti orfani dei programmi Fascino dalle 14.45 alle 16.20. La notizia della programmazione alternativa di oggi 28 febbraio era stata resa nota nella giornata di ieri. Si naviga a vista non essendo un momento prevedibile e richiedendo la giusta sensibilità nella gestione.

C'è posta per te ancora nel limbo dei palinsesti tv

Non si sa cosa ne sarà della puntata di C'è posta per te di sabato 4 marzo 2023. Ancora presto per poter dire se verrà sostituito come sabato scorso con uno speciale dedicato a Maurizio Costanzo e ai suoi programmi storici o se si deciderà di ricominciare a rispettare il normale palinsesto. I funerali del noto giornalista e conduttore hanno avuto un seguito di più di 6,5 milioni di telespettatori cumulativi tra Rai e Mediaset, con Canale 5 che ha preso il sopravvento sugli ascolti grazie alla diretta di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Un dato freddo per attestare ancora una volta il calore del pubblico per il volto della generalista che ha scritto più di una pagina della storia della televisione italiana.