Amici e Uomini e Donne non andranno in onda martedì 28 febbraio, al loro posto Buongiorno Mamma La morte di Maurizio Costanzo ha comprensibilmente modificato il palinsesto di Canale5. Fanpage.it ha appreso che Uomini e Donne e Amici non torneranno in onda martedì 28 febbraio. Al loro posto la replica di Buongiorno mamma.

A cura di Stefania Rocco

La scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo ha comprensibilmente modificato il palinsesto Mediaset e, in parte minore, anche quello Rai. Canale5, in particolare, è la rete la cui programmazione è stata più ampiamente modificata per lasciare spazio agli speciali dedicati alla vita e alla straordinaria carriera del giornalista e conduttore. Sospesi, temporaneamente, anche i programmi condotti da Maria De Filippi, che di Costanzo era moglie e compagna di vita.

Come cambia la programmazione di Canale5

Fanpage.it ha appreso che Uomini e Donne e Amici, entrambi condotti da Maria De Filippi, non torneranno in onda martedì 28 gennaio. Negli slot tradizionalmente occupati dal talent show e dal dating show di Canale5 andrà in onda la replica di Buongiorno mamma, la serie tv con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta arrivata alla sua seconda stagione. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, la rete starebbe stabilendo la programmazione giorno dopo giorno in attesa che il palinsesto ritorni agli orari di sempre. Non è ancora nota la data in cui è prevista la ripresa della normale programmazione dell'ammiraglia Mediaset.

Su Canale5 lo speciale di Verissimo sui funerali di Maurizio Costanzo

Oggi, lunedì 27 febbraio, a partire dalle ore 14 Canale5 ha trasmesso lo speciale di Verissimo dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo. Le telecamere della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, con la presenza di Cesara Bonamici in studio a rappresentanza del Tg5, hanno seguito l'arrivo del feretro nella Chiesa degli artisti a Roma, la cerimonia religiosa officiata da Don Walter Insero e l'uscita della bara dalla Basilica, per poi seguirne l'arrivo di fronte al teatro Parioli, luogo che per anni è stato la casa professionale di Costanzo. Migliaia i presenti per l'ultimo saluto a Maurizio. In chiesa anche Maria De Filippi e i figli di Costanzo, Gabriele, Saverio e Camilla.