video suggerito

Whoopi Goldberg a Un posto al sole: quante puntate e per quanto tempo andrà in onda Spuntano le anticipazioni sul piano di lavorazione di Whoopi Goldberg a Un posto al sole: quanto tempo sarà a Napoli, quante puntate e quando andranno in onda. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'annuncio che ha fatto impazzire i social e mandato in visibilio i fan della soap opera più longeva della televisione italiana comincia ad arricchirsi di dettagli. Whoopi Goldberg, vincitrice di Oscar, Emmy, Grammy e Tony Award, reciterà per un intero mese in Un posto al sole. Il piano di lavoro dell'attrice è stato anticipato da Cinguetterai, l'account X sempre ben informato sui retroscena di Viale Mazzini. Ecco quando inizieranno le riprese, quante puntate e quando andranno in onda.

Il programma delle puntate con Whoopi Goldberg: quando andrà in onda

La produzione della soap ha messo a punto un piano dettagliato per l'arrivo della star americana. Le riprese inizieranno a novembre e dureranno per un intero mese negli studi napoletani di Un posto al sole, mentre i telespettatori potranno vedere Goldberg in azione a partire da febbraio 2025 su Rai 3. Questo vuol dire che, mantenendo un regime regolare per la storyline di Whoopi Goldberg, le puntate che la vedranno protagonista saranno almeno 20.

Mystery e romance: cosa aspettarsi da Whoopi Goldberg a Un posto al sole

Durante la conferenza stampa di presentazione, è stato trasmesso un video messaggio con la viva voce dell'attrice che ha svelato la sorpresa: "Non vedo l'ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ci vediamo in tv". L'attrice, con Kevin Spacey, fa parte del ricco pacchetto Rai-Hollywood. Maria Pia Ammirati, direttrice della Direzione Rai Fiction, ha alzato il velo su quello che sarà il ruolo di Whoopi Goldberg nella soap proprio in conferenza stampa: "Stiamo scrivendo la linea di Whoopi, sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche un mystery e un incontro sentimentale tra Whoopi e uno dei protagonisti di Un posto al sole", ha dichiarato la dirigente Rai.