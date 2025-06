Whoopi Goldberg a sorpresa in Un posto al Sole per i 30 anni della soap: cosa farà l’attrice nella serie

video suggerito

La presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 si è tenuta venerdì 27 giugno a Napoli. Nel corso della conferenza stampa, che ha avuto luogo presso il Centro di Produzione di Via Marconi, è arrivata a sorpresa la notizia della partecipazione di Whoopi Goldberg nella fiction Rai Un Posto al Sole per i 30 anni della soap. Oltre all'annuncio, anche un video messaggio dell'attrice americana.

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 è arrivata a sorpresa la notizia dell'aggiunta di un nuovo membro al cast di Un posto al Sole: Whoopi Goldberg, vincitrice di premi come Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. L'attrice conosciuta e amata dal pubblico per la saga di Sister Act o per il suo ruolo nell'indimenticabile film Ghost, è la new entry del daily drama di Rai 3.

Durante la conferenza stampa, è stato trasmesso un video messaggio di Goldberg che, con alle spalle una distesa di acqua salata e baciata dal sole, non ha nascosto l'entusiasmo per questa nuova sfida: "Non vedo l'ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ci vediamo in tv".

Non sono mancati sui social, in particolare sulla piattaforma X, i pareri degli utenti. In tanti si sono detti "scioccati" per la scelta della Rete, definita: "il multiverso dei palinsesti Rai".

Maria Pia Ammirati, direttrice della Direzione Rai Fiction, ha anticipato quale sarà il ruolo di Whoopi Goldberg in Un Posto al Sole. "Stiamo scrivendo la linea di Whoopi, sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche un mystery e un incontro sentimentale tra Whoopi e uno dei protagonisti di Un Posto Al Sole" ha dichiarato Ammirati. Ha spiegato, però, che ulteriori dettagli saranno specificati in una prossima conferenza stampa. Il personaggio interpretato dalla pluripremiata attrice debutterà in una storyline speciale come "recurring character" in alcune puntate di Un posto al sole in onda nel 2026.