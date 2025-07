Amazon Prime Video 2025/2026, le novità: c’è Alessia Marcuzzi, arrivano LOL Halloween e il divano dei The Jackal

C’è Alessia Marcuzzi nei palinsesti di Amazon Prime Video della stagione 2025/2026, sarà la conduttrice del nuovo reality The Traitors Italia. Spazio poi a LOL6 e alla versione Halloween di novembre. Torna il divano dei The Jackal nel format Holiday Crush con tanti ospiti e Roast in Peace per celebrare i finti funerali di 4 celebrità italiane. Tutte le novità in streaming da settembre.

C'è Alessia Marcuzzi nei palinsesti di Amazon Prime Video della stagione 2025/2026. Sarà la conduttrice di The Traitors Italia, il nuovo reality show della nota piattaforma. Spazio poi a LOL6 e alla versione Halloween di novembre. Torna il divano dei The Jackal nel format Holiday Crush con tanti ospiti (Emma Galeotti, La Pina & Diego, Cristina D’Avena) e Roast in Peace per celebrare i finti funerali di 4 celebrità italiane.

Young adult, film e lo sport con l'NBA in esclusiva

Ancora, film ispirati a romance young adult di successo come Love Me, Love Me – Cuori Magnetici di Stefania S. e serie italiane come Italian Postcards. Rinnovati programmi come Red Carpet – Vip al tappeto e annunciati i film Non è un paese per single, Il Ministero dell’Amore, Ancora più Sexy (il sequel di Pensati Sexy, con Diana Del Bufalo e la new entry Mario Ermito) e Natale senza Babbo. Per lo sport, oltre alla UEFA Champions League, arriva questo autunno anche l’NBA con 87 partite in esclusiva.

Cos'è The Traitors Italia con Alessia Marcuzzi

Prime Video ha rilasciato le prime immagini esclusive di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi con protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada. Sarà un gioco di strategia a ostacoli e gli ostacoli saranno proprio i traditori nascosti nel gruppo che tenterà di vincere il montepremi. Se anche uno solo di loro non verrà stanato, tutti perderanno l'occasione di uscirne vincitori.

Il silenzio su Alessia Marcuzzi in Rai

Vedere Alessia Marcuzzi sul red carpet di Amazon Prime Video ha sollevato chi non aveva compreso il totale silenzio ai Palinsesti Rai della prossima stagione. Sia Boomerissima che Obbligo o verità non hanno ricevuto il rinnovo nelle proposte della stagione che verrà e nessun altro progetto sembra esserle al momento riservato. Il suo lavoro in piattaforma garantirà almeno una presenza in streaming in uno dei format più attesi sia per il cast che per la dinamica del tutto nuova al pubblico italiano. "Mi sono riscoperta in una nuova veste, di solito sono molto materna, vengo dai reality dove, da padrona di casa, ho sempre teso a essere accogliente. Mi è piaciuto molto, sarà una bella sfida", ha dichiarato alla stampa presente al cinema Barberini, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.