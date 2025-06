Paola Barale cerca un fidanzato: “Un metro e 90, nero e bellissimo. Mi piacciono boni e giovani”

video suggerito

Paola Barale non cerca un uomo. Cerca l’uomo, quello con la "U" maiuscola e pure 190 centimetri di altezza. Nero, bellissimo e pronto a innamorarsi di lei al primo sguardo: è questo l’identikit del nuovo amore che la showgirl sogna di incrociare “per sbaglio”. L’ha confessato dalle pagine di Nuovo Tv in un’intervista che le è servita a fornire un identikit preciso del suo prossimo compagno:

Mi piacerebbe andare a sbattere contro uno di un metro e novanta, nero, bellissimo, che si innamori di me subito. Mi piacciono boni e giovani. Danno un’energia diversa. Voglio una persona non narcisista, che abbia tempo per me e mi comprenda, con cui costruire un progetto insieme e, soprattutto, che non si senta in competizione con me perché non è una gara. E poi che non sia tirchio, non russi e non mi tradisca.

Paola Barale a 58 anni: “Non ho chiuso i battenti”

A 58 anni e diverse lunghe relazioni alle spalle (prima tra tutte quella con Raz Degan), Paola non ha più intenzione di accontentarsi: “Sono stata fidanzata dai sedici ai quarantotto anni ma da quando sono single ho scoperto che si sta da Dio! In amore sono diventata più selettiva: non ho voglia di accontentarmi, ma non ho chiuso i battenti…”. Il messaggio è chiaro: porte aperte a meno che a bussare non sia un uomo tirchio e con l’abitudine di russare.

Il ritorno in tv con The Traitors

In attesa di trovare il suo “supereroe” – date le stringenti caratteristiche elencate – Barale è pronta a godersi il suo ritorno sul piccolo schermo. La conduttrice sarà tra i protagonisti della prima stagione italiana di The Traitors , il reality-thriller targato Prime Video che mescola mistero, strategie e colpi di scena in stile Cluedo. Un ritorno che segna il suo ingresso nel mondo dei reality "da giocatrice", con quel mix di ironia e distacco che la rende perfetta per il ruolo. E chissà che tra un sospetto e l’altro, non trovi anche lì qualche pretendente interessante. A giocare insieme a lei saranno Michela Andreozzi, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.