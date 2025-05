Paola Barale avrebbe tradito Gianni Sperti con Raz Degan, a Belve: “Era sposata prima di conoscermi”

video suggerito

Nella puntata di Belve di martedì 20 maggio, Raz Degan lascia intendere che il suo legame con Paola Barale sarebbe cominciato all'epoca in cui lei era ancora sposata con Gianni Sperti. Poi rivela: "Siamo stati insieme 14 anni, significa che qualcosa c'è stato".

A cura di Stefania Rocco

Raz Degan è stato protagonista della puntata di Belve del 20 maggio. L’attore, di fronte a Francesca Fagnani, ha ammesso che la relazione con Paola Barale – tra le più importanti della sua vita – sarebbe cominciata all’epoca in cui lei era ancora legata a Gianni Sperti. “Quando è venuta all’isola mi ha illuminato, mi ha fatto sentire a casa. In quel momento ero sincero. Non definisco il nostro rapporto fallito. Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci sono stati messi? Se siamo durati 14 anni è perché c’era qualcosa di profondo”, ha ripensato Degan ripensando all’incursione di Paola all’Isola dei famosi mentre lui era concorrente. “Paola disse qua che un uomo che si definisce libero e poi tradisce, è uno sfigato”, l’ha provocato Fagnani, un’allusione cui l’uomo ha risposto: “Ma scusa, era sposata prima di conoscermi, no? Come definisce lei?”. “Ma scusi?”, ha replicato la giornalista, “avete sempre detto che vi siete messi insieme dopo che era finita. Come ha fatto a rapirla a Sperti?”. Ma Rai ha cambiato discorso: “Non lo so, non voglio entrare in questa storia ma nessuno è perfetto”.

Il rapporto con la compagna Cindy e la sessualità di Raz Degan

Degan, confermando in parte quanto di lui Rocco Siffredi aveva raccontato all’Isola, ha raccontato di dedicarsi da circa 20 anni alla pratica della brahmacharya: “Significa fare sesso senza eiaculare. La pratico ancora adesso. Certo, ogni tanto qualcosa esce però…Da quanto? Da oltre 20 anni”. Oggi l’attore è legato alla compagna Cindy della quale si definisce profondamente innamorato. Ha smentito, inoltre, la ricostruzione del blitz antidroga subito all’epoca della relazione con Barale: “Le accuse su me e Paola Barale erano invenzioni. Il blitz della polizia c’è stato, di arrivarono addosso 20 macchine. C’era qualcuno che ci considerava scomodi. All’epoca eravamo super famosi. Il giornale e i giornalisti che hanno scritto quelle sciocchezze sono stati denunciati e abbiamo vinto. Purtroppo quella storia ci ha provocato non pochi problemi in quel momento della nostra carriera. Da chi è partita? Ho dei sospetti. Credo che la polizia avesse trovato solo un po’ di fumo”.

La volta in cui legò due paparazzi: “Poi è arrivata la polizia”

Quando Fagnani gli chiede di rivendicare una belvata, Degan non ha dubbi: “Una volta ho legato un paparazzo a un albero. Poi è arrivata la polizia. Vidi un flash dal trullo e uscii con con un bastone e il mio cappello da cowboy. Erano in due”. Sul rapporto con le droghe, invece, fornisce la sua personale interpretazione: “Dipende da che cosa si considera droga. Esiste un allucinogeno che agisce come una seduta psichiatrica. Ti può illuminare o portarti all’inferno. Non è una droga, in Italia è illegale ma in Amazzonia si tratta di un rito. Ti aiuta a rompere un tabù”. Le droghe comuni, invece, le avrebbe provate tutte per poi abbandonarle: “C’è stato un periodo in cui potevo bere anche due bottiglie di whisky a sera. Mi piaceva bere, ancora oggi posso bere qualche drink. Droga? Vengo dallo spettacolo quindi le ho private tutte e in abbondanza. Anche oggi, ci sono cose che qui vengono considerate droga e altrove vengono considerate medicina. Mi capita di prenderne delle microdosi magari quando monto o scrivo. Anche qui in studio in Rai. (Di fronte a Francesca Fagnani preoccupata, ride, ndr) No, sto scherzando”.