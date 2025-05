Raz Degan a Belve: “Il blitz antidroga a me e Paola Barale perché avevamo successo. Oggi faccio sesso interiore”

video suggerito

Raz Degan, ospite di Belve 2025 nella puntata di martedì 20 maggio, ha parlato del blitz antidroga delle forze dell'ordine che sorpresero lui e Paola Barale mentre erano in vacanza all'isola D'Elba: "Allucinante, arrivarono 20 macchine, a qualcuno non piaceva il nostro successo". E sull'astinenza dal sesso: "Da venti anni pratico Brahmācarya, cioè mantenere l'energia sessuale dentro per motivi spirituali. Fai sesso ma non eiaculi".

Raz Degan, ospite di Belve 2025 nella puntata di martedì 20 maggio, ha parlato del blitz antidroga delle forze dell’ordine che sorpresero lui e Paola Barale mentre erano in vacanza all’isola D’Elba: "Allucinante, arrivarono 20 macchine, a qualcuno non piaceva il nostro successo". E sull'astinenza dal sesso: "Da venti anni pratico Brahmācarya, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali. Fai sesso ma non eiaculi". E sullo spot che lo ha reso famoso in tutto il mondo, quello di un amaro in cui sentenziava "Sono solo fatti miei", ha dichiarato: "Quattro battute che possono cambiare una vita. Ho pensato a fare più soldi possibili ché il successo sarebbe durato poco".

Il blitz antidroga e la fine della relazione con Paola Barale

Raz Degan ha parlato per la prima volta con Francesca Fagnani del blitz antidroga delle forze dell’ordine che nel 2001 sorpresero lui e Paola Barale mentre erano in vacanza all’isola D’Elba: “Era tutto finto. La macchina mediatica era la vera belva […] Una cosa allucinante, a un certo punto sono arrivate venti macchine”, ma “a qualcuno non piaceva il nostro successo”. E sulla fine della storia con Paola Barale dice: “Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci hanno messo: non lo definisco un fallimento il nostro rapporto. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di più profondo” di un tradimento.

La pratica sessuale Brahmācarya e l'uso di Ayahuasca

Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi aveva riferito a Malena “una sua confidenza, che non fa più sesso dai 30 anni e che è solo spirituale”, gli ricorda la nota giornalista dal suo iconico sgabello, al che Degan ha svelato cosa c'era di vero rispetto alla sua vita sessuale degli ultimi decenni: “Ho praticato Brahmācarya, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali […] Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni”. Inoltre, in aggiunta, ha specificato di fare uso di Ayahuasca: “Non è una droga, è un allucinogeno. Ti può illuminare, come ti può portare dentro l’inferno. A me ha aiutato”.