video suggerito

Prime Video svela il cast di “The Traitors Italia”, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi Prime Video ha annunciato ufficialmente il cast completo di “The Traitors Italia”, l’attesissimo reality show Original italiano che sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prime Video ha annunciato ufficialmente il cast completo di "The Traitors Italia", l'attesissimo reality show Original italiano che sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma, che consiste in 6 episodi prodotti da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo autunno.

"The Traitors" (titolo originale olandese: "De Verraders") è stato creato e sviluppato da IDTV in collaborazione con RTL Creative Unit. Dal suo debutto nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, il format ha conquistato il pubblico internazionale, con ben 30 territori che hanno realizzato versioni locali dello show. La distribuzione internazionale del format è curata da All3Media International.

Un cast stellare di celebrità

Il reality vedrà la partecipazione di un gruppo di personaggi famosi tra cui Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.

Come funziona

"The Traitors Italia" è la versione italiana del format di successo internazionale già premiato ai BAFTA e agli Emmy. Si tratta di un reality show psicologico ricco di suspense che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso grazie a un intrigante mix di tradimenti e inganni. I concorrenti si sfideranno all'interno di una suggestiva magione dove dovranno lavorare in squadra per completare missioni e accumulare un montepremi in denaro. Tuttavia, tra i partecipanti si nascondono alcuni "traditori" che cercheranno di manipolare e ingannare gli altri concorrenti, i "leali", per accaparrarsi l'intero premio finale. La posta in gioco è alta e metterà alla prova l'abilità di ciascun concorrente nel navigare tra alleanze strategiche e tradimenti. Le regole sono chiare: se almeno un traditore riuscirà a rimanere in gioco fino alla fine, si aggiudicherà l'intero montepremi. Se tutti i traditori verranno smascherati, i concorrenti leali ancora in gioco si divideranno equamente il premio.