Giulia Salemi ospita Paola Barale, la frecciatina all’ex Raz Degan: “Fastidioso, mi ha trattato da scema”

Paola Barale è stata ospite del podcast Non lo faccio x Moda di Giulia Salemi. "L'ex showgirl in pensione", come si definisce, ha parlato dell'amore e del rapporto con il sesso: "Mi diverto più adesso di prima, sono più diffidente però verso i sentimenti veri". La conduttrice ha invece lanciato una frecciatina all'ex della sua ospite: "Persona fastidiosa, mi ha trattato come una scema".

A cura di Elisabetta Murina

Paola Barale è stata ospite della nuova puntata di Non lo faccio x moda. Con lei il migliore amico e hair stylist di fiducia Mauro Situra. Ai microfoni del podcast di Giulia Salemi, "l'ex showgirl in pensione", come lei stessa si definisce, ha parlato della sua carriera in tv, dalla Ruota della Fortuna a Buona Domenica, di amore e sesso. Ha poi lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini e, parlando con la conduttrice, ha detto: "Mi hanno paparazzata nuda, ho anche perso la causa in quel caso, è stata una violazione, dovresti dirlo al tuo amico Alfonso Signorini".

Giulia Salemi e la frecciatina a Raz Degan, ex di Paola Barale

Parlando di amore, Paola Barale ha ricordato la sorpresa fatta all'ex fidanzato Raz Degan quando lui si trovava all'Isola dei Famosi e lei è andata a trovarlo: "Non era un mio fidanzato, potevo approfittarne per fare ascolti ma non l'ho fatto". La conduttrice ha poi detto di averlo conosciuto una sera, ma di non avere di lui un bel ricordo: "È una persona molto fastidiosa, non è stato carino con me. Mi ha trattato come fossi una scema, gli ho risposto a tono".

Barale non ha mai accettato di fare un reality, scherzando sul fatto che se l'avesse fatto oggi sarebbe "ricchissima". E, a proposito di tv, ha spiegato come sostiene che sia un mondo ancora maschilista. In particolare, tra tutte le ‘showgirl', termine in cui non crede più, Belen Rodriguez avrebbe meritato uno spazio più ampio: "Balla e canta benissimo, è fighissima, non è stata valorizzata per quello che poteva fare".

Il rapporto con l'amore e il sesso

Nel corso dell'intervista con Giulia Salemi, Paola Barale ha parlato del rapporto con il sesso: "Mi diverto molto, più adesso che prima, anche se devo dire che mi sono sempre divertita". Quanto all'amore, ha spiegato di essere diventata un po' "diffidente nei confronti dei sentimenti veri", e di essere alla ricerca di un uomo con caratteristiche ben precise:

Nelle mie relazioni ho sempre dovuto fare un passo indietro, non mi sono mai proposta come ‘la Barale', non mi piace apparire. Dovrei iniziare a cambiare testa perché mi piacciono boni e giovani perché ti danno un altro entusiasmo. Voglio un uomo non narcisista, non tirchio, che non tradisca. Non ho totalmente appeso il cappello al chiodo, sui social non ci ho mai provato con nessuno. Non sono interessata a rimorchiare.