Ascolti tv 28 febbraio 2023: chi ha vinto tra Buongiorno mamma e Sei donne – Il mistero di Leila Tra la fiction di Rai1 “Sei donne – Il mistero di Leila” e “Buongiorno mamma 2”, ecco chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

Nella serata di martedì 28 febbraio 2023 diversi programmi si sono avvicendati nel palinsesto televisivo delle varie reti. L'esordio della nuova fiction di Rai1 con protagonisti Maya Sansa e Alessio Vassallo, ovvero "Sei Donne – Il Mistero di Leila" non ha conquistato l'interesse del pubblico come sperato, superato di gran lunga, da Buongiorno Mamma 2, fiction in grado di far salire gli ascolti di Canale 5 sopra i tre milioni di telespettatori. Ripresa interessante, invece, per Floris e il suo diMartedì che ha sfiorato il milione e mezzo di persone radunate davanti alla televisione.

Belve in prima serata non decolla

Il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, Belve, è arrivato in prime time, ma pur doppiando il pubblico della seconda serata, non riesce a catalizzare l'attenzione di quella fetta di telespettatori che, invece, sembra amare il format, come si evince dal successo che spezzoni di intervista hanno avuto sui social e la risonanza che hanno avuto in seguito. C'è quindi una discrepanza tra chi, effettivamente, la televisione la vede e chi, invece, ne commenta degli stralci, senza contare chi preferisce recuperare i contenuti in streaming. Fatto sta che, forse, dal programma ci si sarebbe aspettati qualcosa in più in termini di ascolti. Questo, però, non depotenzia né il format né la qualità dello stesso.

Nella serata di ieri, martedì 28 febbraio 2023, su Rai1 la prima puntata della fiction Sei Donne – Il Mistero di Leila è stata la scelta di 2.776.000 spettatori arrivando al 15% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Buongiorno Mamma 2 ha appassionato 3.109.000 spettatori registrando il 18.4% di share. Su Rai2 il secondo appuntamento con Belve è stato visto da 814.000 spettatori arrivando al 4.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha segnato 1.214.000 spettatori registrando l’8.8%. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 996.000 spettatori arrivando ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 772.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì è stato visto da 1.283.000 spettatori segnando uno share del 7.4%. Su Tv8 The Valentine Competition segna 239.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Prometheus ha raccolto 329.000 spettatori con l’1.9%.