Ascolti tv ieri 6 giugno, vince Pino è (18,7%) che batte la replica di Ciao Darwin (17,5%)

Gli ascolti tv di ieri, sabato 6 giugno 2026. Spente le sfide tra le ammiraglie Rai e Mediaset, su Rai1 è andato in onda l’evento Pino è… Il Viaggio del Musicante mentre Canale5 ha proposto una replica di Ciao Darwin 9. Resta centrale in access la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Il palinsesto televisivo di sabato 6 giugno, libero ormai dalle sfide del sabato sera tra le ammiraglie Rai e Mediaset, ha offerto al pubblico intrattenimento musicale, film e show in replica. Su Rai1 è andato in onda Pino è… Il Viaggio del Musicante, la serata evento dedicata alla musica di Pino Daniele a 70 anni dalla nascita condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoia da piazza del Plebiscito a Napoli. Canale5, invece, ha trasmesso una replica di Ciao Darwin 9, lo show condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti.

La prima serata di Rai1 e Canale5

La sfida tra le due reti ammiraglie Rai e Mediaset si è articolata a partire dalla messa in onda di due eventi diversissimi tra loro ed entrambi realizzati e registrati molto tempo prima della messa in onda prevista ieri sera. Rai1 ha voluto celebrare una data simbolica, quella in cui l’indimenticato Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni, per trasmettere Pino è… Il Viaggio del Musicante, già andato in onda in prima serata il 20 settembre 2025. Si tratta di un concerto realizzato dal palco di piazza del Plebiscito a Napoli e condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, realizzato per ricordare la musica del cantautore napoletano scomparso il 4 gennaio 2015. Il concerto risale allo scorso 18 settembre 2025, data in cui fu realizzato a Napoli con il sostegno della Regione Campania e grazie alla collaborazione di artisti del calibro di Tullio De Piscopo, Mahmood, Elodie, Emma, Elisa, Giorgia, Geolier, Serena Brancale, The Kolors, Enzo Avitabile, Alessandro Siani e moltissimi altri. Tutti gli artisti presenti sul palco, conduttori compresi, non hanno ricevuto compenso e i proventi dell’evento sono andati in beneficenza. L'evento ha permesso a Rai1 di ottenere 2.398.000 spettatori con il 18,7% di share.

Canale5 ha risposto con una puntata in replica di Ciao Darwin – Giovanni 8.7 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Anche in questo caso, la puntata originale del programma andò in onda in prima tv a cavallo tra il 2023 e il 2024. A sintonizzarsi su Canale5 sono stati 1.767.000 spettatori con il 17,5% di share.

Cos’è andato in onda sulle altre reti generaliste

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Omicidio nelle Highlands che è stato seguito da 807.000spettatori con il 5,6% di share. Rai3 ha lasciato spazio all’approfondimento con una puntata di Sapiens – Un solo pianeta, seguito da 528.000 spettatori con il 4,2% di share. Su Rete4 è andato in onda il film religioso L’ultima cena che ha totalizzato 531.000 spettatori con il 4,1% di share mentre Italia1 ha trasmesso il film Belle & Sebastien – Amici per sempre che ha ottenuto il 3,2% di share con 461.000 spettatori. Su La7 è andato in onda il consueto appuntamento con In altre parole, seguito da 951.000 spettatori con il 6,3% di share, e su Tv8 una puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese che ha intrattenuto 364.000 spettatori con il 2,4% di share. Nove, invece, ha proposto Accordi e Disaccordi che ha fatto registrare 509.000 spettatori con il 3,9% di share.

Lo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in access prime time

Resta invece accesissimo e ancora aperto il confronto diretto tra Rai1 e Canale5 nella fascia dell’access prime time. Su Canale5 è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui (con la partita di Enzo e la commozione della figlia di fronte alla vittoria di circa 50mila euro in due giorni) cui l’ammiraglia Rai ha risposto con una nuova puntata di Affari Tuoi che il conduttore Stefano De Martino ha definito “la migliore di sempre”. A seguire La Ruota sono stati 3.071.000 spettatori con il 21,5% nella prima parte durata 9 minuti e scorporata con il nome Gira la Ruota e 3.924.000 spettatori con il 25,7% dalle 20:54 alle 21:52. Su Rai1 Affari Tuoi, senza scorporare alcun dato di anteprima, ha ottenuto 3.698.000 spettatori con il 24,6% di share andando in onda dalle 20:44 alle 21:40.