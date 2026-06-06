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La scaletta di Pino è, l’evento dedicato a Pino Daniele: ospiti e cantanti a Piazza del Plebiscito

Stasera, sabato 6 giugno, va in onda su Rai1 Pino è – Il viaggio del musicante, in ricordo di Pino Daniele. Una serata evento con Carlo Conti e Fiorella Mannoia, con grandi nomi della musica italiana sul palco per ricordare l’artista partenopeo.
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A cura di Ilaria Costabile
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Questa sera, sabato 6 giugno, alle 21:30 su Rai1 va in onda Pino è – Il viaggio del musicante, l'evento con Carlo Conti e Fiorella Mannoia, da Piazza del Plebiscito a Napoli. Il concerto nasce con l'intento di ricordare Pino Daniele, una delle voci più amate della musica italiana, scomparso undici anni fa. Tanti gli ospiti presenti che in passato hanno anche collaborato con il cantante partenopeo. L'evento è stato registrato lo scorso settembre, ed è infatti una replica della serata che è andata in onda in diretta sulla rete ammiraglia della tv pubblica.

La scaletta dei cantanti per Pino Daniele

Si tratta di un vero e proprio evento corale, nel quale verrà dato spazio a tanti artisti della musica italiana che hanno amato la musica di Pino Daniele e spesse volte hanno condiviso con lui anche il palcoscenico. Un viaggio all'interno della musica dell'artista partenopeo, attraverso la sua storia, partendo alle sue radici arrivando fino ai suoi grandi successi. Ci saranno, infatti, Elisa con “Quando”, Giorgia con “Se mi vuoi”, Mahmood con “Terra mia”, Emma con “Stare bene a metà”, salirà sul palco anche Giuliano Sangiorgi che canterà “Je so’ pazzo”. Anche la nuova scena partenopea prenderà spazio vale per Geolier con “Napule è” e per il duetto Clementino-Rocco Hunt in “’O scarrafone” accompagnati da Tullio De Piscopo. Ci saranno, poi, anche altri artisti come Francesco De Gregori che canterà "Putesse essere allero", Salmo che canterà "Che Dio ti benedica", e ancora Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Alex Britti ed Enzo Avitabile.

Dove vederlo in tv e streaming

L'evento è visibile su Rai1 in prima serata alle 21:30, oppure sarà possibile recuperarlo in streaming su RaiPlay, come accade per la maggior parte dei contenuti Rai. Sulla piattaforma sarà disponibile anche un contenuto condotto da Carolina Di Domenico che accompagnerà il pubblico nel backstage, tra le impressioni e le emozioni della serata.

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