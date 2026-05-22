La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia su Rai 1: i cantanti e gli ospiti per i 70 anni dell’artista
Il prime time di Rai 1 ospita oggi l'evento Semplicemente Fiorella, una serata interamente dedicata alla storia musicale di Fiorella Mannoia che prenderà il via alle 21:30. Il pubblico assisterà a un percorso fatto di grandi successi, aneddoti personali e collaborazioni uniche, pensate per ripercorrere le tappe fondamentali della sua produzione artistica. L’occasione di questa grande festa musicale sono i 70 anni dell’artista. Sul palco, ad alternarsi con la cantautrice, ci saranno moltissimi grandi nomi della musica e dello spettacolo italiana, tra cui Serena Brancale, Sal Da Vinci, Fabrizio Moro e tanti altri. Sarà l'occasione ideale per celebrare i numeri straordinari di una carriera stellare, che vanta oltre cinquant'anni di attività, sei partecipazioni al Festival di Sanremo (con ben due Premi della Critica "Mia Martini" vinti) e una discografia che ha segnato la storia della canzone d'autore nel nostro Paese.
La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia
Accompagnata da una superband e da una grande orchestra sinfonica, l'artista ripercorrerà i suoi brani più iconici insieme a colleghi e amici. Di seguito le canzoni principali e i duetti previsti in scaletta per lo show:
- Mariposa
- Metti in circolo il tuo amore
- Amore bello
- Caffè nero bollente
- Nessuna conseguenza
- Io che amo solo te
- Come si cambia
- L'ammore
- Combattente
- Sulo pe' parlà
- Mio fratello che guardi il mondo
- Chissà se lo sai
Non è un film
- Roma è de tutti
- I dubbi dell'amore
- Quello che le donne non dicono
- Che sia benedetta
- Un bimbo sul leone
- L'amore si odia
- In viaggio
- Sally
- La storia
- Il cielo d'Irlanda
Dove vederlo in diretta tv e streaming
Il concerto-evento Semplicemente Fiorella va in onda questa sera, venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 21:30 su Rai 1. Per chi preferisse seguire l'evento da dispositivi mobile come smartphone, tablet o PC, la diretta streaming sarà garantita gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, sia accedendo al sito ufficiale che scaricando l'applicazione dedicata. Sempre su RaiPlay, lo show rimarrà disponibile anche nei giorni successivi nella modalità on demand.