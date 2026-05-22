La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia su Rai 1: i cantanti e gli ospiti per i 70 anni dell’artista

Questa sera 22 maggio su Rai 1 alle 21:30 arriva Semplicemente Fiorella, un viaggio nella musica e nelle emozioni con l’inconfondibile voce di Fiorella Mannoia. Una serata speciale tra grandi interpretazioni, duetti e racconti che ripercorrono il suo straordinario repertorio in prima serata.

Il prime time di Rai 1 ospita oggi l'evento Semplicemente Fiorella, una serata interamente dedicata alla storia musicale di Fiorella Mannoia che prenderà il via alle 21:30. Il pubblico assisterà a un percorso fatto di grandi successi, aneddoti personali e collaborazioni uniche, pensate per ripercorrere le tappe fondamentali della sua produzione artistica. L’occasione di questa grande festa musicale sono i 70 anni dell’artista. Sul palco, ad alternarsi con la cantautrice, ci saranno moltissimi grandi nomi della musica e dello spettacolo italiana, tra cui Serena Brancale, Sal Da Vinci, Fabrizio Moro e tanti altri. Sarà l'occasione ideale per celebrare i numeri straordinari di una carriera stellare, che vanta oltre cinquant'anni di attività, sei partecipazioni al Festival di Sanremo (con ben due Premi della Critica "Mia Martini" vinti) e una discografia che ha segnato la storia della canzone d'autore nel nostro Paese.

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia

Accompagnata da una superband e da una grande orchestra sinfonica, l'artista ripercorrerà i suoi brani più iconici insieme a colleghi e amici. Di seguito le canzoni principali e i duetti previsti in scaletta per lo show:

Mariposa

Metti in circolo il tuo amore

Amore bello

Caffè nero bollente

Nessuna conseguenza

Io che amo solo te

Come si cambia

L'ammore

Combattente

Sulo pe' parlà

Mio fratello che guardi il mondo

Chissà se lo sai

Non è un film

Roma è de tutti

I dubbi dell'amore

Quello che le donne non dicono

Che sia benedetta

Un bimbo sul leone

L'amore si odia

In viaggio

Sally

La storia

Il cielo d'Irlanda

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Il concerto-evento Semplicemente Fiorella va in onda questa sera, venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 21:30 su Rai 1. Per chi preferisse seguire l'evento da dispositivi mobile come smartphone, tablet o PC, la diretta streaming sarà garantita gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, sia accedendo al sito ufficiale che scaricando l'applicazione dedicata. Sempre su RaiPlay, lo show rimarrà disponibile anche nei giorni successivi nella modalità on demand.