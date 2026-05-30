La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio su Canale 5: canzoni e ospiti allo stadio Maradona

Questa sera, sabato 30 maggio, va in onda in prima serata il concerto-evento di Gigi D’Alessio, tenutosi nella cornice dello Stadio Maradona a giugno 2025. Tutto quello che c’è da sapere sugli ospiti e le canzoni in scaletta.

Questa sera, sabato 30 maggio, va in onda in prima serata il concerto-evento di Gigi D'Alessio, pronto a far cantare il pubblico da casa con i suoi più grandi successi. L'appuntamento televisivo è fissato su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa (e in streaming su Mediaset Infinity). Non si tratta di una diretta: lo show, dal titolo "Gigi D'Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli", è la registrazione del live realizzato il 2 giugno 2025 nello storico impianto di Fuorigrotta. Una serata magica, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e la anticipata presenza sul palco di molti ospiti illustri, pronti a duettare con il cantautore partenopeo.

La scaletta del concerto allo stadio Maradona

La scaletta dello show ripercorre oltre trent'anni di straordinaria carriera, alternando le hit storiche degli anni '90 fino ai brani più recenti. Di seguito l'ordine delle canzoni eseguite da Gigi D'Alessio sul palco del Maradona:

Cattiveria e gelosia

30 canzone

Non mollare mai

Un cuore ce l’hai

Il cammino dell’età

Meza bucia

Mez’ora fa

Compagna mia

Sconfitta d’amore

Comme si fragile

Un nuovo bacio

Quanti amori

Un cuore malato

Si te sapesse dicere

Non dirgli mai

Io vorrei

Dove sei

Una notte al telefono

Primo appuntamento

Comme si femmena

Body merletto e collant

Non raccontarlo al tuo ragazzo

Che donna sei

Addò sò nato ajere

Oj nenna nè

Si turnasse a nascere

Te voglio bene ancora

Spiegame che re

O posto d’Annarè

Chiove

Rosa e lacrime

Anna se sposa

Na canzone nova

Di notte

Quando la mia vita cambierà

Senza tuccà

Episodio d’amore

Annarè

Sei importante

Portami con te

Insieme a te

Non riattaccare

Cient’anne

L’ultimo gettone

Si tenisse 18 anne

Sposa ragazzina

Amico cameriere

E guaglione e Napule

Stelletè

Un mese di ritardo

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena el corazon

Mon amour

Fotomodelle un po’ povere

Sotto le lenzuola

Guagliuncè

Buongiorno

Napule

Gli ospiti con Gigi D’Alessio su Canale 5

Per festeggiare il grande ritorno nello stadio della sua città a distanza di anni dall'ultima volta, Gigi D'Alessio ha voluto fare le cose in grande, condividendo il palco con grandi nomi della musica italiana e della scena urban e pop contemporanea. Tra i momenti più attesi dello show che vedremo domani in tv spiccano i duetti con Elodie e Geolier, oltre alla partecipazione di altri colleghi che hanno arricchito la serata, regalando anche un commovente omaggio a giganti come Pino Daniele e Mario Merola.