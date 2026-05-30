La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio su Canale 5: canzoni e ospiti allo stadio Maradona
Questa sera, sabato 30 maggio, va in onda in prima serata il concerto-evento di Gigi D'Alessio, pronto a far cantare il pubblico da casa con i suoi più grandi successi. L'appuntamento televisivo è fissato su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa (e in streaming su Mediaset Infinity). Non si tratta di una diretta: lo show, dal titolo "Gigi D'Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli", è la registrazione del live realizzato il 2 giugno 2025 nello storico impianto di Fuorigrotta. Una serata magica, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e la anticipata presenza sul palco di molti ospiti illustri, pronti a duettare con il cantautore partenopeo.
La scaletta del concerto allo stadio Maradona
La scaletta dello show ripercorre oltre trent'anni di straordinaria carriera, alternando le hit storiche degli anni '90 fino ai brani più recenti. Di seguito l'ordine delle canzoni eseguite da Gigi D'Alessio sul palco del Maradona:
- Cattiveria e gelosia
- 30 canzone
- Non mollare mai
- Un cuore ce l’hai
- Il cammino dell’età
- Meza bucia
- Mez’ora fa
- Compagna mia
- Sconfitta d’amore
- Comme si fragile
- Un nuovo bacio
- Quanti amori
- Un cuore malato
- Si te sapesse dicere
- Non dirgli mai
- Io vorrei
- Dove sei
- Una notte al telefono
- Primo appuntamento
- Comme si femmena
- Body merletto e collant
- Non raccontarlo al tuo ragazzo
- Che donna sei
- Addò sò nato ajere
- Oj nenna nè
- Si turnasse a nascere
- Te voglio bene ancora
- Spiegame che re
- O posto d’Annarè
- Chiove
- Rosa e lacrime
- Anna se sposa
- Na canzone nova
- Di notte
- Quando la mia vita cambierà
- Senza tuccà
- Episodio d’amore
- Annarè
- Sei importante
- Portami con te
- Insieme a te
- Non riattaccare
- Cient’anne
- L’ultimo gettone
- Si tenisse 18 anne
- Sposa ragazzina
- Amico cameriere
- E guaglione e Napule
- Stelletè
- Un mese di ritardo
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazon
- Mon amour
- Fotomodelle un po’ povere
- Sotto le lenzuola
- Guagliuncè
- Buongiorno
- Napule
Gli ospiti con Gigi D’Alessio su Canale 5
Per festeggiare il grande ritorno nello stadio della sua città a distanza di anni dall'ultima volta, Gigi D'Alessio ha voluto fare le cose in grande, condividendo il palco con grandi nomi della musica italiana e della scena urban e pop contemporanea. Tra i momenti più attesi dello show che vedremo domani in tv spiccano i duetti con Elodie e Geolier, oltre alla partecipazione di altri colleghi che hanno arricchito la serata, regalando anche un commovente omaggio a giganti come Pino Daniele e Mario Merola.