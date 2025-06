video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Gigi D’Alessio allo Stadio Diego Armando Maradona: l’ordine delle canzoni Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, Gigi D’Alessio si esibirà allo stadio Armando Maradona di Napoli a partire dalle ore 21. Qui la scaletta delle canzoni con le quali l’artista dovrebbe esibirsi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi 2 giugno Gigi D’Alessio sarà protagonista del primo dei due concerti previsti per il 2025 allo Stadio Armando Maradona di Napoli. L’artista salirà sul palco a partire dalle ore 21 e proporrà al pubblico alcuni tra i suoi maggiori successi. Si tratta del primo di due appuntamenti consecutivi. Il secondo concerto è previsto, infatti, per il 3 giugno nella medesima location. Le due date arrivano dopo lo straordinario successo ottenuto dal cantautore napoletano con le otto serate sold out realizzate a Piazza del Plebiscito. Per Gigi, si tratta di un ritorno alle esibizioni all'interno dello stadio della sua città che arriva a più di 8 anni di distanza. L’ultima volta che l’artista si era esibito nello stadio della sua città era il 2016. Il tour “Gigi Stadi 2025” proseguirà con la data del 20 giugno a Palermo, presso lo stadio Renzo Barbera, quella del 23 giugno allo stadio San Nicola di Bari e quella del 25 giugno al Circo Massimo di Roma.

La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona il 2 e 3 giugno

Secondo le più recenti informazioni disponibili, l’ordine di esecuzione dei brani appartenenti al repertorio di D’Alessio sul palco dovrebbe essere il seguente:

Vivi Non mollare mai ‘O posto d’Annare’ Un cuore ce l’hai La donna che vorrei Un nuovo bacio Anna se sposa/30 canzoni Senza tuccà Quanti amori Te voglio bene ancora Spiegame cherè Nu dispietto Si te sapesse dicere Un cuore malato Non dirgli mai Sei importante/Non riattaccare/Dove sei/Il cammino dell’età/Quando la mia vita cambierà Assaje Le Mani/Insieme a lei/Io che non vivo/ Ora Io vorrei Fra Primo appuntamento Una notte al telefono/Liberi da noi/Amore mio/L’Amore che non c’è Di Notte/Annarè Una magica storia d’amore Miele Como suena el corazón Mon amour Fotomodelle un po’ povere/Buongiorno/Napule