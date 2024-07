Gigi d’Alessio, due date al Maradona di Napoli: 2 e 3 giugno 2025

video suggerito

Gigi D'Alessio aggiunge un'altra data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: il 3 giugno 2025, che si aggiunge così a quella del 2 precedente. Lo straordinario successo del cantante partenopeo ha fatto sì che ci fosse letteralmente bisogno di una data supplementare nell'impianto di Fuorigrotta per contenere tutto l'affetto che i suoi fan da tutta Italia gli hanno dimostrato anche di recente, quando oltre 100mila persone lo hanno accolto nelle otto serate andate tutte sold out a Piazza Plebiscito.

Prossimo anno, sarà il suo settimo doppio live (2 e 3 giugno 2025), a nove anni di distanza dal 2016, la sua ultima volta. Inoltre, torna per la prima volta nell'impianto di Fuorigrotta con la nuova denominazione, dopo le grandissime serate del 1997, 1999, 2001 e 2003, entrando così nel cuore di tutti gli italiani che negli anni sono letteralmente cresciuti con le sue canzoni. Per acquistare i biglietti dell'evento, prodotto da GGD e Friends & Partners, basterà collegarsi sul sito di Ticketone oppure recarsi presso i circuiti di vendita abituale. La vendita partirà dalle 10 del 1° agosto 2024 e si pensa già che andranno esauriti in pochissimi minuti.