Cos’è Circoloco al Centro Direzionale di Napoli: date, orari, come arrivare La grande festa dedicata alla musica elettronica, house e techno sbarca al Centro Direzionale di Napoli il 21 aprile, a Pasquetta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica elettronica e del clubbing sta per arrivare a Napoli: si tratta di Circoloco, che arriva al Centro Direzionale lunedì 21 aprile; si prospetta dunque una Pasquetta diversa dal solito, dunque, con la festa, nata nella discoteca DC10 di Ibiza ma itinerante, che ha toccato ogni parte del globo, dedicata proprio alla musica elettronica, house e techno.

Un grande evento che farà ballare i napoletani per tutta la giornata del Lunedì in Albis: Circoloco si terrà infatti da mezzogiorno a mezzanotte di lunedì 21 aprile all'Isola E7 del Centro Direzionale. La lineup è stata annunciata da poco e comprende alcuni dei dj di musica elettronica più famosi al mondo, come Peggy Gou. Ecco la lista completa degli artisti che si esibiranno:

Bradley Zero

Chris Stussy

Honey Dijon

Mochakk

Peggy Gou

Seth Troxler

Quanto costano i biglietti per Circoloco e dove acquistarli

Per partecipare alla grande festa di Circoloco al Centro Direzionale il biglietto d'ingresso costa 84 euro, che sale però a 257,50 euro se si vuole acquistare anche un ticket che consenta l'accesso al backstage; per l'acquisto dei biglietti è possibile consultare i più rinomati siti specializzati nella vendita dei ticket per concerti e grandi eventi.

Come arrivare al Centro Direzionale

È possibile raggiungere il luogo dell'evento sia in auto che con il trasporto pubblico. Chi utilizzerà la prima soluzione, può percorrere la Tangenziale di Napoli e utilizzare lo svincolo di Corso Malta, che offre una visuale su quasi tutto il Centro Direzionale, molto facile dunque da raggiungere. Per i mezzi pubblici, invece, è possibile utilizzare la Linea 1 della metropolitana di Napoli e scendere proprio alla fermata Centro Direzionale, inaugurata di recente; in alternativa, è possibile fermarsi anche alla Stazione Centrale, che dista pochi minuti a piedi.