Estate a corte 2025, il cinema all'aperto a Napoli: date dei film e orari, prezzi biglietti e riduzioni a 3,50 euro Il programma di Estate a Corte 2025, il cinema all'aperto a Napoli nel Cortile dell'Arte dell'ex monastero dei Quartieri Spagnoli. Le date con tutti i film dal 3 luglio al 31 agosto, come raggiungere il Foqus, gli orari e il costo dei biglietti con la possibilità di riduzione Cinema Revolution a 3,50 euro.

Arriva Estate a corte 2025 da giovedì 3 luglio al 31 agosto, la rassegna di cinema italiano e internazionale di Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli (sita a Napoli in via Portacarrese a Montecalvario 69), diretta da Pietro Pizzimento. Apertura ore 20:00, inizio proiezioni ore 21:00. Ingresso a 5,00€ o a 3,50€ per le pellicole incluse nella Promozione Cinema Revolution.

Costi, orari e agevolazioni con Cinema Revolution

L'apertura serale per la visione dei film di Estate a corte 2025 è alle ore 20:00, mentre l'inizio delle proiezioni è alle ore 21:00. Ingresso a 5,00€ o a 3,50€ per le pellicole incluse nella Promozione Cinema Revolution. L'opera di ampliamento nella proposta delle pellicole in promozione, nel dettaglio, consentirà di fruire delle singole proiezioni a 3,50 Euro tutti i giorni in programma a luglio tranne il 4 luglio, che il biglietto sarà di 5 euro. Il prezzo di 3,50 Euro si applica al botteghino e non per gli acquisti online (online 6,50 Euro oltre commissioni di Azzurro Service).

Il programma di Estate a corte 2025 dal 3 luglio al 31 agosto

Il Cortile dell’Arte dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli riparte con la sua rassegna estiva dedicata al cinema nazionale e internazionale mercoledì 2 luglio con la proiezione del documentario El Rescate, anteprima in collaborazione con l’Instituto Cervantes, a ingresso gratuito. Il mese di luglio 2025 si renderà protagonista con diversi film italiani che hanno brillato al botteghino nella precedente stagione.

Il cast di Follemente

Film come Le Assaggiatrici di Silvio Soldini; Diamanti, l'enorme successo di Ferzan Özpetek, già celebrato come film dell’anno ai Nastri d’Argento e vincitore del David dello Spettatore; Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, acclamato anche grazie alla magistrale recitazione di Elio Germano, che ha vinto il premio come miglior protagonista ai David di Donatello; La città proibita di Gabriele Mainetti, che ha segnato il ritorno sul grande schermo del famoso regista, in una chiave del tutto inedita, dedicata al kung-fu; L’Abbaglio, film storico di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone; Follemente di Paolo Genovese, che ha conquistato il box office con un incasso record di 17,4 milioni di euro, superando se stesso nel record di Perfetti Sconosciuti. Non solo cinema italiano, ma anche pellicole internazionali, tra le quali: Here di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright; Piccole cose come queste (Small Things Like These) di Tim Mielants con lo straordinario Cillian Murphy.

Gli incontri con i protagonisti dei film in programma

A cura di Pietro Pizzimento anche gli incontri relativi ai film proposti nel programma di Estate a Corte 2025. Nello specifico, gli ospiti del Foqus saranno: Francesco Lettieri, regista di Pino; Carlo Luglio e Fabio Gargano, registi di Dadapolis; Giuseppe Miale Di Mauro, regista di Notte fonda; Edgardo Pistone, regista di Ciao Bambino; Giovanni Esposito e Alessandro Cannavale, regista e produttore di Nero; Lorenzo Cioffi, regista di Vittoria.