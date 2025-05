Cinema in festa 2025: le sale aderenti in Italia a giugno e quali film vedere a 3,50 euro

video suggerito

Al via da domenica 8 giugno al 12 giugno la sesta edizione di Cinema in festa. Il progetto, lanciato nel 2022 e che proseguirà fino al 2026, permetterà l'accesso alle sale a soli 3,50€ ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì e per tutti i film e in tutta Italia. L’iniziativa è stata proposta al pubblico da parte di ANEC e ANICA, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Quali film vedere con il biglietto ridotto a 3,50 euro

I film in programmazione soddisfano le esigenze di ogni tipo di pubblico, dagli amanti dell'horror con L'esorcismo di Emma Schmidt fino a chi preferisce i film romantici come L'amore che non muore o Per amore di una donna. Tra gli altri titoli disponibili:

Come gocce d’acqua

Maracuda

Diventare grandi è una giungla

Ballerina

Mani nude

Heart Eyes

The Ritual

Lilo & Stitch

FUORI

Questa sono ioMission: Impossible

The Final Reckoning

Scomode verità

Fino alle montagne

La trama fenicia

Dragon Trainer – Anteprima

Karate Kid: Legends

L’energia della creazione

La Cocina

Tre chilometri alla fine del mondo

L’amico fedele

Quali sale aderiscono all’evento Cinema in festa di giugno 2025

La nuova edizione partirà domenica 8 giugno con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi. I cinema che aderiscono all'iniziativa sono sparsi in tutta Italia: a Milano, sono 30 le strutture che partecipano al progetto, mentre in Campania sono 43. Sul sito ufficiale dell'evento è possibile selezionare la propria regione per scoprire quali sono le sale aderenti più vicine alla propria abitazione.

Come funziona l’iniziativa Cinema in festa 2025

Cinema in festa è un progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026. Durante i mesi di giugno e settembre il biglietto per tutti i film e in tutta Italia costerà 3,50 euro per 5 giorni, dalla domenica al giovedì. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate, campagna sostenuta dal MiC.