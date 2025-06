video suggerito

Ascolti tv lunedì 9 giugno: chi ha vinto tra Italia – Moldova e Ticket to paradise Gli ascolti tv di lunedì 9 giugno 2025. Su Rai 1 è stata trasmessa la partita tra Italia e Moldova, che ha stravinto la serata degli ascolti con 7.522.000 spettatori e il 38.4% di share. Su Canale 5, il film Ticket to paradise. Tutti i dati Auditel della serata. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, lunedì 9 giugno 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e musica. Su Rai 1 è andata in onda la partita della Nazionale tra Italia e Moldova, per la qualificazione ai Mondiali 2026. Su Canale5, invece, spazio al film Ticket to paradise, con George Clooney e Julia Roberts. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Italia-Moldova e Canale5 con Il Volo Tutti per uno

La partita per la qualificazione ai Mondiali 2026, che ha visto l'Italia battere la Moldova per 2-0 su Rai 1, ha intrattenuto 7.522.000 spettatori pari al 38.4% di share, vincendo la serata in termini di ascolti. Su Canale5, invece, continua la trasmissione di alcuni dei film cult con protagonisti George Clooney e Julia Roberts. Stavolta, è stato il turno di Ticket to paradise, che ha raggiunto da 1.778.000 spettatori con uno share del 10.2%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Delitti in paradiso, in onda su Rai 2 è stata seguito da 1.021.000 spettatori pari al 5.2%. Lo stato delle cose su Rai 3 ha intrattenuto X spettatori (%), Quarta repubblica su Rete4 totalizza un a.m. di 807.000 spettatori (6%). Così è la vita su Italia1 incolla davanti al video 807.000 spettatori con il 5.1%. Cash or Trash – La notte dei tesori sul NOVE ha totalizzato 401.000 spettatori (2.5%). 100 minuti su La7 è stato seguito da 605.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 358.000 spettatori con il 2.2%.

Leggi anche Fratelli Caputo e gli altri programmi di stasera in TV 6 gennaio

Gli ascolti tv dell'access prime time

Ieri, lunedì 9 giugno, nell'access prime time di Rai 1 non è andato in onda il consueto appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino, proprio per lasciare spazio alla Nazionale. Le partite dei pacchisti torneranno regolarmente da stasera, martedì 10 giugno. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.780.000 spettatori pari al 9.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 606.000 spettatori con il 3%.