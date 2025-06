video suggerito

Paola Cortellesi sarà Presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025, lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. L'attrice, regista e sceneggiatrice torna alla Festa del Cinema dopo lo straordinario successo del suo esordio alla regia dal titolo C’è ancora domani, pluripremiato film che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa nel 2023 ed è stato record di incassi, uno dei maggiori successi di pubblico dell’intera storia del cinema italiano.

Il commento di Paola Cortellesi: "Accolgo con responsabilità ed entusiasmo"

“Sono onorata di essere stata chiamata a presiedere la giuria della Festa del Cinema di Roma", ha dichiarato Paola Cortellesi, "Un festival che negli anni ha saputo costruire un’identità forte e coinvolgente, diventando un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale e a cui mi lega una profonda gratitudine. Ringrazio il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, e la Direttrice Artistica, Paola Malanga, per la fiducia e per questo invito che accolgo con senso di responsabilità e grande entusiasmo”.

Il sindaco di Roma, Gualtieri: "Paola continua a dimostrare amore per la città"

“La notizia che Paola Cortellesi presiederà la giuria del concorso alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ci riempie di gioia. Desidero ringraziarla per aver accettato questo incarico così prestigioso: la sua presenza rappresenta un valore aggiunto non solo per la Festa, ma per tutta la città di Roma alla quale Paola continua a dimostrare un grande amore, sentimento profondamente ricambiato dalle romane e i romani. Con questo annuncio, la Festa del Cinema si avvia verso un'importante edizione con il passo giusto, confermandosi una vetrina di eccellenza per il cinema italiano e internazionale", lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.