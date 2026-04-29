Musei aperti venerdì 1° maggio 2026 a Napoli: l’elenco completo con i luoghi e gli orari

Il Ministero della Cultura ha deciso di tenere aperti i musei statali il 1° maggio, Festa dei Lavoratori: il costo del biglietto sarà quello di tutti gli altri giorni. A Napoli, la lista dei siti visitabili è lunga.

La facciata del Palazzo Reale di Napoli

Così come accaduto in occasione del 25 aprile, anche per il 1° maggio 2026, giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, il Ministero della Cultura ha deciso di tenere aperti i musei statali. A differenza, però, di quanto si è osservato per la Festa della Liberazione, per il 1° maggio l'ingresso ai musei non sarà gratuito, ma il costo del biglietto sarà quello di tutti gli altri giorni. A Napoli, la lista dei siti aperti e visitabili il prossimo 1° maggio è lunga: si va dal Palazzo Reale al Museo di Capodimonte, passando per Castel Sant'Elmo. Per tutte le informazioni, ad ogni modo, è possibile consultare il sito del Ministero della Cultura.

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte

Sulla collina di Capodimonte, che gli dà il nome, sorgono il bosco e la sua reggia, trasformata in museo. Il grande parco verde, come di consueto, è accessibile gratuitamente, mentre il costo del museo sarà quello previsto per tutti gli altri giorni; il secondo piano, la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700 e la mostra "Emilio Isgrò Canto Napoli" saranno visitabili gratuitamente. L'accesso è consentito dalle 8.30 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 18.30.

Palazzo Reale di Napoli

In uno dei quattro lati della sontuosa piazza del Plebiscito, nel cuore della città, sorge il Palazzo Reale di Napoli, reggia seicentesca di Napoli. L'ingresso al palazzo, venerdì 1° maggio, è consentito dalle ore 9 alle ore 19, al prezzo consueto del biglietto: 15 euro per quello intero e 2 euro per quello ridotto.

Museo Pignatelli

Altro museo visitabile a Napoli venerdì 1° maggio, nella cornice della Riviera di Chiaia, è Museo Pignatelli, che sorge all'interno di Villa Diego Pignatelli Aragona Cortes, aperto e visitabile dalle 9 alle 17, con ultimo ingresso alle 16. Museo Pignatelli ospita anche la mostra "Banksy vs Warhol – Passaggio a Napoli", visitabile però con un biglietto dedicato.

Castel Sant'Elmo

Castel Sant’Elmo

Su un'altra collina napoletana, quella del Vomero, e precisamente a San Martino, sorge Castel Sant'Elmo. Aperto dalle 8.30 alle 19.30, il costo del biglietto d'ingresso è di 5 euro per quello intero e 2 euro per quello ridotto. Oltre alle sale del castello e ai capolavori che contengono, Castel Sant'Elmo è noto anche per la sua ampia terrazza, che offre una vista invidiabile su gran parte della città di Napoli, sul Golfo e sul Vesuvio.

Certosa di San Martino

Proprio accanto a Castel Sant'Elmo sorge la Certosa di San Martino, che ospita l'omonimo museo, nato con lo scopo di raccontare la storia artistica e culturale di Napoli. L'accesso alla Certosa di San Martino costa 6 euro per il biglietto intero e 2 euro per quello ridotto ed è consentito dalle 8.30 alle 16.