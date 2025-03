video suggerito

Mercatini e fiere di Pasqua 2025 di Napoli al centro storico: elenco delle piazze, date e orari Inizia sabato 5 aprile la Fiera di Pasqua 2025 al centro storico di Napoli: stand in tante piazze fino all'11 maggio. Orari, date e luoghi dove trovare i mercatini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine generata con IA

Tornano i mercatini di Pasqua al centro storico di Napoli nel 2025. La fiera quest'anno durerà oltre un mese, con partenza sabato 5 aprile e chiusura domenica 11 maggio, ad eccezione della fiera di piazza Dante dove la conclusione sarà anticipata al 21 aprile. Oltre 120 stand, che saranno installati nelle principali piazze cittadine, dai Decumani a piazza Mercato, fino a via Toledo. In esposizione ci saranno uova e coniglietti di cioccolata e colombe tradizionali delle giornate di Pasqua che quest'anno ricade domenica 20 aprile, oltre a tutta la tradizione della cucina napoletana, come tortani, casatielli, pastiere, dolci e altri rustici, e dell'artigianato partenopeo, cornicelli, coralli, pulcinella e quant'altro.

Gli orari di apertura della Fiera di Pasqua a Napoli

La Fiera di Pasqua 2025 al centro storico di Napoli è stata organizzata dalla II Municipalità Montecalvario-Avvocata, guidata dal presidente Roberto Marino. Il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi con rilascio delle concessioni temporanee è stato pubblicato nelle scorse settimane e le domande sono arrivate il 24 marzo.

Gli stand saranno 124 e saranno aperti dal 5 aprile all'11 maggio (ad eccezione di quelli di piazza Dante che chiudono il 21 aprile) con il seguente orario di esercizio:

da lunedì al mercoledì: dalle 8 alle 22

dal giovedì alla domenica: dalle 8 alle 24

Dove trovare i mercatini pasquali a Napoli: l'elenco delle piazze

Ma dove si possono trovare i mercatini di Pasqua al centro storico di Napoli? Ecco di seguito l'elenco con i rispettivi posteggi:

Piazza Dante: 34

via Diaz-Largo Berlinguer: 11

Piazza Salvo d'Acquisto (lato monumento): 18

piazza Salvo D'Acquisto (lato Pignasecca): 8

via Cervantes: 10

piazza Mercato: 30

piazza del Gesù: 3

piazza Miraglia: 6

via Cortese: 4

Cosa si può trovare negli stand della Fiera di Pasqua di Napoli

Molto ampio anche il ventaglio della merce offerta negli stand di Pasqua. Sui banconi dei gazebo, infatti, si potranno trovare sia alimenti che oggetti di artigianato. Tra i cibi consentiti, ci saranno ovviamente dolci tipici di Pasqua e della tradizione partenopea, colombe, uova e coniglietti di cioccolato, tortani, casatielli, panini napoletani, oggetti della tradizione napoletana, statuine, arte presepiale, artigianato artistico, come ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, prodotti dell'artigianato in genere, antiquariato e vintage, oggetti da collezione in genere frutto della produzione napoletana.