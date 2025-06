video suggerito

A Napoli arrivano i cassonetti dei rifiuti interrati a scomparsa in 18 piazze e vie: dove saranno A Napoli i cassonetti interrati a scomparsa: progetto per realizzarli in 18 piazze e strade: l'elenco completo.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arrivano i cassonetti dei rifiuti sotterranei a scomparsa per la raccolta differenziata. Saranno realizzati in 18 piazze e strade del centro storico: da piazza Dante a piazza Vittoria, da via Toledo a piazza Cavour. La giunta del sindaco Gaetano Manfredi, a quanto apprende Fanpage.it, con la delibera 287 del 19 giugno 2025, ha approvato il progetto esecutivo. Saranno realizzati da Asìa, la società dell'igiene urbana.

Come sono fatti i cassonetti interrati

I cassonetti dei rifiuti interrati a scomparsa sono costituiti da cassoni prefabbricati in cemento armato che alloggiano dei “Contenitori Underground”. Il sistema, modulare, del tipo “EASY UNDERGROUND”, consente la creazione di postazioni interrate che presentano all’esterno unicamente delle torrette per il conferimento dei rifiuti di dimensioni estremamente ridotte. Ogni postazione è costituita da 3 cassoni interrati e quindi da tre torrette poste in superficie. Le aree sono state individuate dopo un lungo studio, che ha tenuto conto del contesto, del paesaggio e del sottosuolo, nonché del bacino di utenza di riferimento. Rispetto alle campane dei rifiuti sono molto più capienti, perché un contenitore interrato ha capienza di 5mila litri, una campana di 3mila. Le 18 piazze, ad ogni modo, sono solo le prime individuate per la sperimentazione. A regime sono stati valutati 78 potenziali siti.

Dove saranno posizionati i cassonetti interrati

Corso Arnaldo Lucci 2

Piazza Cavour 2

piazza Vittoria

piazza Dante

via Toledo 5

via Foria 2

via Santa Maria di Costantinopoli

Via Alessandro Poerio 2

via San Giovanni a Carbonara

piazza del Carmine

Mentre sono allo studio le seguenti piazze:

piazza Carità

piazza Mazzini

via Cesario Console

via Tito Angelini

via Cesare Rosaroll 2

piazza Mercato

via Carducci