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Napoli in ansia per Davide, scomparso il 21 marzo: ultimo avvistamento in stazione centrale

Il caso arrivato anche a Chi l’ha visto. L’ultima telefonata il 18 marzo, l’ultimo avvistamento il 21 marzo in Stazione Centrale a Napoli.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Giorni d'ansia a Napoli per Davide, 48 anni, scomparso nel nulla lo scorso 21 marzo. L'ultimo avvistamento in Stazione Centrale, poi di lui nessuna notizia. I figli hanno perso i contatti con lui dal 18 febbraio, giorno dell'ultima telefonata. Tre giorni dopo è stato vista in stazione, dove si recava spesso perché lavorava, saltuariamente, al nord. Molto attivo sui social, di lui non si hanno più notizia da tre settimane.

Avrebbe con sé i documenti e forse anche il cellulare, sebbene risulti irraggiungibile. Alto un metro e 65 per 60 chili, ha i capelli mossi castano scuro e leggermente brizzolati, ed occhi marroni. Non è noto l'abbigliamento al momento della scomparsa, mentre potrebbe indossare occhiali da vista. Del suo caso si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi fa sapere che al momento della scomparsa lavorava e ha lavorato per delle aziende nel nord Italia, e che potrebbe trovarsi a Ravenna, Brescia e Milano, invitando a chiamare l'associazione stessa o il 112 in caso di avvistamento.

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