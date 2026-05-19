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Una balenottera nuota nel Golfo di Napoli: spettacolare avvistamento tra Capri e Punta Campanella

Lo spettacolare avvistamento è stato realizzato da Barracuda Diving, che ha immortalato la balenottera nel Golfo di Napoli.
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A cura di Valerio Papadia
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La balenottera nel Golfo di Napoli (Barracuda Diving)
La balenottera nel Golfo di Napoli (Barracuda Diving)

Un avvistamento che profuma di estate quello che è arrivato, nelle scorse ore, nelle acque del Golfo di Napoli, dove è stata avvistata una balenottera. L'avvistamento, realizzato da Barracuda Diving, che ha immortalato la nuotata della balenottera anche in un video, è avvenuto precisamente nello specchio d'acqua tra Punta Campanella, area marina protetta di Sorrento e l'isola di Capri.

Un avvistamento ancora più spettacolare, vista la splendida cornice, ma non raro: balenottere ed altri grandi cetacei, infatti, attraversano spesso quel tratto di Golfo di Napoli, a tal punto che tutta la zona, fino addirittura all'isola di Ischia, è stata inserita tra le Important Marine Mammals Areas, le aree considerate importanti per i grandi mammiferi marini, nonché segnalata all'Iucn, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, come rende noto l'Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Proprio in virtù di questo avvistamento, l'Area Marina Protetta di Punta Campanella ha rivolto un invito a tutti i diportisti "a rispettare i limiti di velocità, a seguire il regolamento del Parco e a prestare la massima attenzione durante la navigazione nell'area protetta, per garantire la tutela della biodiversità, dell’ambiente e la sicurezza in mare".

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