Napoli, picchia la guardia giurata nel parcheggio della Stazione Centrale, poi tenta di rubargli la pistola

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Proseguono i servizi straordinari di controllo delle forze dell'ordine alla Stazione Centrale di Napoli e in piazza Garibaldi, dove sorge lo scalo ferroviario. Proprio durante uno di questi servizi, nell'ambito di "Stazioni Sicure", gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 35 anni, accusato di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e tentata rapina. Nella fattispecie, gli agenti del compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nel parcheggio della stazione, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno notato il soggetto mentre si scagliava contro una delle guardie giurate; alla vista dei poliziotti, inoltre, l'uomo ha iniziato a dare in escandescenza e ha iniziato a colpire il vigilante, tentando contestualmente anche di rubargli la pistola di ordinanza riposta nella fondina. Soltanto l'intervento dei poliziotti ha impedito che l'uomo potesse riuscire nel suo intento. Dopo aver bloccato l'uomo e averlo riportato alla calma, gli agenti hanno proceduto al suo arresto: si tratta, come detto, di un cittadino di 35 anni, che deve rispondere di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e tentata rapina.