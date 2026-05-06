Una navetta tra la Stazione Centrale di Napoli e il Museo di Pietrarsa: gratis per chi ha il biglietto d’ingresso

Ferrovie dello Stato ha istituito un servizio navetta che sarà attivo dal 10 maggio al 28 giugno, nei weekend e nei festivi,per collegare la Stazione Centrale di Napoli e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Una iniziativa di Fondazione Ferrovie dello Stato per rendere la mobilità cittadina, a Napoli, più agevole e integrata, ma anche per promuovere e incentivare la fruizione di uno dei musei più interessanti della Campania e non solo: ecco così che, dal 10 maggio al 28 giugno, una navetta collegherà la Stazione Centrale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che sorge al confine tra la zona Est del capoluogo campano e la vicina Portici. La navetta sarà attiva nei weekend (sabato e domenica) e durante i festivi, e partirà dal terminal bus Metropark della Stazione Centrale di Napoli: il servizio è gratuito per chi acquista il biglietto di ingresso al Museo di Pietrarsa.

Inoltre, sempre nell'ambito della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale del territorio, la Fondazione Ferrovie dello Stato ha rinnovato il suo accordo di collaborazione con Scabec (società della Regione Campania impegnata proprio nella promozione culturale del territorio). Grazie al rinnovo dell'accordo, infatti, chi possiede la Campania Artecard potrà accedere al Museo di Pietrarsa a una tariffa agevolata di 6 euro, anziché 9. La tariffa è riservata ai possessori delle seguenti tipologie di card: Napoli 3 Giorni, Campania 3 Giorni, Campania 7 Giorni, Campania 365 e Campania 365 Lite.