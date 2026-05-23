La scaletta del concerto dei Pooh su Canale 5: cantanti e ospiti all’Arena di Verona

Stasera, sabato 23 maggio, va in onda in prima serata su Canale 5 lo speciale evento musicale “Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena”. Alla conduzione della serata ci sarà Michelle Hunziker: attesi numerosi ospiti, tra cui Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini.

Stasera, sabato 23 maggio, va in onda in prima serata alle 21.30 su Canale 5 lo speciale evento musicale "Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena". Lo show, registrato all'Arena di Verona, celebra i sessant'anni di un'attività artistica straordinaria, proponendo al pubblico un viaggio tra i più grandi successi del gruppo. Alla conduzione della serata ci sarà Michelle Hunziker, che accompagnerà Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli in un percorso fatto di musica, aneddoti inediti e ricordi.

Sul palco, oltre ai quattro protagonisti, saliranno diversi grandi nomi della musica italiana in qualità di ospiti, tra cui Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini. L'evento rappresenta l'occasione per omaggiare una carriera leggendaria: nati nel 1966 da un'idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, rivoluzionando la storia della musica leggera italiana anche grazie alle innovazioni tecnologiche e multimediali introdotte nei loro storici live.

La scaletta del concerto dei Pooh su Canale 5

I grandi successi che hanno segnato sei decenni di storia della band verranno riproposti in una veste musicale inedita, grazie all'accompagnamento sul palco dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Tra i brani più iconici del loro repertorio che andranno a comporre la scaletta dello show, alternati anche ai duetti con gli ospiti della serata, troviamo:

Amici per sempre

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell'anima

La donna del mio amico

Giorni infiniti

Pensiero

Chi fermerà la musica

Piccola Katy

Uomini soli

Tanta voglia di lei

Dimmi di sì

Dammi solo un minuto

Il cielo è blu sopra le nuvole

Nascerò con te

Parsifal

Dove vedere l’evento all’Arena di Verona in streaming

Lo speciale "Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena" prenderà il via questa sera, sabato 23 maggio, a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. Per chi volesse seguire l'evento in modalità digitale, la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma web Mediaset Infinity, accessibile sia tramite browser da PC che attraverso l'applicazione ufficiale per smartphone, tablet e smart tv. Sulla medesima piattaforma, lo show rimarrà fruibile anche nei giorni successivi nella sezione on demand.