Ascolti tv ieri 5 giugno: vince Italia Love Unesco (14.9%), chiude in linea Ore 14 Sera (7%), scende L’Erede (13.2%)

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 5 giugno. Su Rai1 è andato in onda l’evento Campioni del mondo – Italia Loves Unesco, mentre su Canale 5 la soap turca L’Erede e Rai2 lascia spazio a Ore 14 Sera. Nell’access si accende la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Il palinsesto televisivo di venerdì 5 giugno ha offerto agli spettatori la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione, film e serie televisive. Su Rai1 è andato in onda l'evento di Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco, presentato da Milly Carlucci. Mentre su Canale 5 sono stati trasmessi i nuovi episodi della fiction L'Erede. Su Rai2, invece, continua l'informazione con Ore 14 Sera, con Milo Infante alla conduzione.

La prima serata tra eventi, informazioni e serie tv

La prima serata ha visto scontrarsi tre tipologie di programmi completamente diversi che, quindi, attraggono anche tipologie di pubblico differenti. Rai1, infatti, ha dato spazio all'evento Campioni del Mondo – Itlalia Loves Unesco, che è stato presentato all'Arena di Verona da Milly Carlucci, al quale hanno preso parte anche diversi ospiti, ed è stato visto da 1.881.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Su Canale 5, invece, spazio alla nuova dizi turca L'Erede, che ha già incuriosito una certa fetta di pubblico con le puntate già andate in onda. I nuovi episodi hanno interessato 1.618.000 spettatori con uno share del 13.2%.

Su Rai 2, invece, continua l'informazione con Ore 14 sera, che un appuntamento dopo l'altro ha conquistato l'interesse del pubblico che, infatti, premia il programma di Milo Infante, incentrato sul racconto dei principali casi di cronaca, approfonditi in maniera differente rispetto alla versione pomeridiana. L'ultima puntata è stata vista da 813.000 spettatori pari al 7% di share.

La sfida dell'access prime time: Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

Continua, ancora per qualche settimana, la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. I due game show si contendono il podio di fascia e viaggiano su percentuali molto piuttosto vicine, anche se stavolta ad avere la meglio è proprio il programma di Canale 5 che è stato visto da 4.358.000 spettatori pari al 24.9%, mentre quello di Rai1 3.987.000 spettatori e il 22.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Italia1 Invasion – Sotto attacco è stata la scelta di spettatori con il %. Su Rai3 Albatross è stato visto da 515.000 spettatori e il 3.1% di share. Su Rete4 Quarto Grado segna 1.157.000 spettatori con il 9.8% di share. Su La7 Propaganda Live registra 934.000 spettatori e il 7.3% di share. Su Tv8 I delitti del BarLume – Indovina chi? ha ottenuto 347.000 spettatori e il 2.3% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza attira l'attenzione di 588.000 spettatori con il 3.6% di share.