Ascolti tv ieri 7 giugno: vince Grecia-Italia (22.7%), vola il Nove con la finale del Roland Garros (22%)

Agli ascolti tv di ieri, domenica 7 giugno 2026. Su Rai 1 l’attenzione è tutta per lo sport, tra tennis e calcio: il match amichevole tra Grecia e Italia su Rai 1 vince la prima serata con 3.726.000 spettatori pari al 22.7%, mentre Canale 5 con la serie tv turca Racconto di una notte si ferma al 14.9%. Ottimi risultati per il Nove, che grazie alla finale del Roland Garros (Cobolli-Zverev) raggiunge il 22% dalle 15:20 alle 20:12.

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Agli ascolti tv di ieri, domenica 7 giugno 2026, si rinnova la sfida tra le principali reti generaliste. L'attenzione è tutta per lo sport, tra calcio e tennis: l'appuntamento su Rai1 con il match amichevole tra Grecia-Italia, che ha consegnato agli Azzurri la vittoria per 0-1, ha vinto la sfida con il 22.7% di share, mentre resta indietro Canale 5 con la prima visione della serie turca Racconto di una notte (14.9%). Ottimi risultati anche per il Nove, che grazie alla finale del Roland Garros (Cobolli-Zverev) raggiunge il 22% dalle 15:20 alle 20:12. Nell’access prime time si rinnova il duello tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri.

Grecia-Italia vince contro Racconto di una notte

Gli ascolti tv della serata di ieri, domenica 7 giugno 2026 sono stati dominati dalla proposta sportiva. La prima rete della televisione pubblica ha proposto la diretta calcistica dell'incontro Grecia-Italia, una sfida molto attesa dal pubblico di appassionati che punta a conquistare la platea televisiva della domenica sera. L'appuntamento ha vinto la sfida della prima serata con 3.726.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21:02 alle 22:58. L'ammiraglia Mediaset ha invece risposto con la serie Racconto di una notte in prima visione tv: 1.848.000 spettatori con uno share del 14.9% dalle 22 alle 00:21. Il dato notevole è quello del Nove, che grazie alla finale del Roland Garros – Cobolli-Zverev raggiunge 2.605.000 spettatori con il 22% dalle 15:20 alle 20:12.

La ruota della Fortuna in onda senza Affari Tuoi

Come al solito, ampio spazio è riservato anche alla sfida dell'access prime time, la fascia oraria che vede scontrarsi Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5, entrambi reduci da ottimi riscontri nelle ultime settimane. Il gioco dei pacchi ieri non è andato in onda per lasciare spazio alla Nazionale, lasciando tutto lo spazio al game-show del biscione che registra 4.488.000 spettatori pari al 26.5% dalle 20:53 alle 21:53.

La sfida tra le altre reti generaliste

La programmazione domenicale ha offerto diverse alternative sulle altre reti. Su Rai 2 è andata in onda la serie Tv The Rookie, che registra 699.000 spettatori (4.2%), mentre Italia 1 ha proposto Il ricco, il povero e il maggiordomo, che incolla davanti al video 1.103.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai 3 Presa Diretta colleziona 894.000 spettatori pari al 5.4%, Rete 4 con il film Guarda del corpo fa 722.000 spettatori (5.2%). Su La7 D-Day – I Nastri Ritrovati raggiunge 189.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 Jumanji – Benvenuti nella giungla ottiene 389.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove La Corrida in replica raduna 524.000 spettatori con il 5.1%.