Giuseppe Giofrè balla con Jennifer Lopez in concerto a Capri, il video della performance È stato il ballerino Giuseppe Giofrè a ballare Jennifer Lopez sul palco del concerto a Capri sabato 30 luglio. Ex vincitore e professionista di Amici,il ballerino fa parte da anni del team di performer che accompagna la popstar in tour.

A cura di Stefania Rocco

La fama di Giuseppe Giofrè è sempre più internazionale. L’ex vincitore di Amici, oggi professionista del talent show di Canale5, ha conquistato popstar di fama mondiale come Taylor Swift, Dua Lipa, Justin Timberlake, Ariana Grande, Ariana Grande, Jennifer Lopez e numerosi altri. Decine i nomi altisonanti della musica pop mondiale che l’hanno voluto sul palco durante i loro tour e concerti. Scelte che hanno reso Giofrè uno tra i ballerini più noti della scuderia di Maria De Filippi. Sabato 30 luglio, Giuseppe è tornato a esibirsi accanto a una star. A volerlo accanto a sé durante il suo concerto benefico a Capri è stata J.Lo. che si è esibita ballando proprio con il celebre artista italiano.

Il video dell’esibizione di Giuseppe Giofrè con Jennifer Lopez

Decine i video girati nel corso del concerto benefico di Jennifer Lopez a Capri, filmati in cui la popstar compare accanto a Giuseppe. Giofrè che l’ha accompagnata sulle note di”Waiting for tonight” ed è rimasto sul palco da protagonista anche durante l’esecuzione delle altre hit regalate da J.Lo. al pubblico durante la serata, da “Dance again” a “Set on the floor”.

Le star presenti a Capri durante il concerto di J.Lo

Jennifer Lopez si è esibita in un breve concerto a Capri nel corso dell’evento di beneficenza organizzato alla Certosa di San Giacomo per raccogliere fondi a favore dell’Unicef. Presenti decine di altre star internazionali. Da Ben Affleck, neo marito della cantante, a Leonardo Dicaprio, Spike Lee, Vanessa Hudgnes e Jared Leto. Presenti inoltre diversi artisti italiani come Matilde Gioli e Sangiovanni, l’influencer Giulia De Lellis, l’imprenditore Flavio Briatore con la ex moglie Elisabetta Gregoraci, Diletta Letto, Caterina Balivo e decine di altri. Sono stati 950 ospiti in tutto a partecipare al gala nel corso del quale sono stati raccolti 8 milioni di euro che saranno devoluti in beneficenza.