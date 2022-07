Concerto di Jennifer Lopez a Capri, video e foto delle prove: attesi Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx Jennifer Lopez è stata ripresa durante i video delle prove a Capri per il concerto a scopo benefico promosso da Unicef con il brand toscano LuisaViaRoma. Completo animalier per uno dei cambi d’abito che la vedranno protagonista, nell’attesa che in prima fila si siedano gli amici Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx.

Jennifer Lopez è stata ripresa durante i video delle prove a Capri per il concerto a scopo benefico promosso da Unicef con il brand toscano LuisaViaRoma. La serata dedicata ai rifugiati vedrà centrali la Siria e l'Ucraina, con collegamenti live streaming dai luoghi di guerra. JLo, stando a quanto si può vedere dai video trapelati dalle prove blindatissime alla Certosa di San Giacomo, indosserà almeno un completo animalier, ché è probabile possa indossare più outfit durante tutto l'evento. cambi di costume. Di sicuro con lei i fidati ballerini e la crew dei concerti che di solito porta in giro per il mondo, il tutto per rendere possibile una performance memorabile.

Ospiti del concerto di Jennifer Lopez a Capri di sabato 30 luglio

Ospiti d'eccezione del concerto di Jennifer Lopez a Capri di sabato 30 luglio 2022 saranno Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx. Gli attori sono già da qualche giorno sull'Isola e si stanno godendo le bellezze del luogo sia dai loro yacht sia con mini tour in sicurezza. Con loro, ad applaudire la star e amica JLo, dovrebbero essere confermati: il regista Spike Lee, Vanessa Hudgens e la top model Alessandra Ambrosio, lo straordinario Jamie Foxx, l'icona Jeremy Irons, Lara Stone, Natalie Emmanuel, Frida Aasen, Haim, Maye Musk, Mohammed Hal Turki, Tonya Lewis Lee, Ed Harris, Laura Linney e Patricia Arquette. Alle 20.00 di sabato 30 luglio tutti previsti per la sfilata sul red carpet della Certosa di San Giacomo.

Jennifer Lopez a Capri, nessuna traccia di Ben Affleck

Dopo il viaggio di nozze a Parigi, Jennifer Lopez è volata a Napoli con il suo jet privato insieme ai figli gemelli Emme Maribel e Maximilian David, avuti dal matrimonio con Marc Anthony.

Nessuna traccia al momento del marito Ben Affleck, dal quale non si è mai separata negli ultimi mesi e che ancora non è certo se potrà raggiungerla a Capriper sostenerla ancora una volta a scena aperta. La coppia ha trascorso una romantica luna di miele in una delle città più suggestive del mondo e festeggiato anche il compleanno della popstar.