L’arrivo di Jennifer Lopez a Napoli, sbarco a Capri in gran segreto: nessuna traccia di Ben Affleck Jennifer Lopez ieri è atterrata a Napoli e oggi, 28 luglio, è arrivata a Capri in gran segreto con i figli gemelli Emme Maribel e Maximilian David. Al momento nessuna traccia di Ben Affleck, infatti non è chiaro se sarà presente al concerto di JLo alla Certosa di San Giacomo di sabato 30 luglio.

Jennifer Lopez oggi, 28 luglio, è arrivata a Capri in gran segreto. È approdata sull'isola per poi recarsi nel porto turistico dov'era attesa da un'imbarcazione che ha portato lei, i suoi figli gemelli Emme Maribel e Maximilian David, 14 anni, guardie del corpo e collaboratori, sullo yacht ormeggiato a largo di Marina Grande. Li ospiterà per tenerli lontani dagli occhi indiscreti della terraferma e per garantire spostamenti agevolati verso l'evento LuisaViaRoma e Unicef che si terrà la sera di sabato 30 luglio alla Certosa di San Giacomo.

Il concerto di JLO a Capri, il mini tour in Campania

Un concerto privato per una serata di beneficenza organizzata dall'Unicef insieme al brand di lusso LuisaViaRoma di Firenze, come ogni anno avvengono sull'isola caprese, avvalendosi delle più grandi star internazionali. Per l'occasione, Jennifer Lopez ha concluso il viaggio di nozze a Parigi con il marito Ben Affleck e si è spostata verso la Campania, sbarcando all'aeroporto di Napoli per poi proseguire con un mini tour blindato a bordo dello yacht di 85 metri dell’agenzia Ryacht, noleggiato per l'occasione.

Tappa anche a Marina di Stabia ieri pomeriggio, dove JLo ha sostato nel porto turistico insieme ai due figli, intrattenendosi per qualche ora prima di mettersi in viaggio verso Capri. Nelle foto che immortalano il suo arrivo in terra partenopea e lo spostamento verso le imbarcazioni che proteggeranno la privacy della sua famiglia, nessuna traccia al momento di Ben Affleck, che non è ancora chiaro se riuscirà a raggiungerla per sostenerla nel live attesissimo sull'isola e in tutto il territorio campano. Solo per pochi eletti, ovviamente, la serata esclusiva a inviti, ma chi ha voluto anche solo respirare l'aria intorno alla Certosa si è sobbarcato una spesa non da poco. Alberghi e B&B con prezzi alle stelle e tariffe con picchi da 18mila euro a notte.

Leggi anche Le foto del matrimonio a sorpresa di Jennifer Lopez e Ben Affleck

"Don’t be fooled by the rocks that I got, I’m still, I’m still Jenny from the block", canterà la popstar sabato. Difficile crederle visto il clamore che genera ogni volta che fa il suo ingresso trionfale in una nazione diversa.